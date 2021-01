Ligue des Champions (F/J10) : Metz inflige à Rostov-Don sa première défaite européenne de la saison

Metz continue sa marche en avant en Ligue des Champions. Les joueuses de Manu Mayonnade, qui restaient sur une désillusion à Brest en Ligue Butagaz Energie, ont réalisé un petit exploit en infligeant à Rostov-Don sa première défaite de la saison sur la scène européenne. Grâce notamment à Orlane Kanor (6 buts sur 10 tirs), les Messines ont démarré la rencontre tambour battant avec un 4-0 en moins de quatre minutes... auquel les coéquipières d’Anna Vyakhireva (5 buts sur 7 tirs) ont répondu immédiatement pour recoller après un peu plus de dix minutes de jeu. Constante de la première période, Metz a toujours mené au score, comptant à nouveau quatre buts d’avance avec six minutes à jouer avant la pause. C’est alors que Polina Kuznetsova (3 buts sur 5 tirs) est sortie de sa boîte pour permettre à son équipe de revenir à nouveau à hauteur, un jet de sept mètres signé Marie-Hélène Sajka (3 buts sur 3 tirs) permettant aux Messines de retrouver leur vestiaire avec une courte marge.

Metz a fini très fort

A peine revenues sur le parquet des Arènes, les joueuses de Per Anders Johansson ont changé de rythme, Yaroslava Frolova (2 buts sur 5 tirs), permettant à Rostov-Don de passer devant au tableau d’affichage pour la première fois du match. A l’image des Messines durant le premier acte, les Russes ont accéléré pour prendre quatre longueurs d’avance à une vingtaine de minutes du buzzer par l’intermédiaire d’Iuliia Managarova (4 buts sur 5 tirs). Patiemment, les joueuses de Manu Mayonnade ont fait leur retour, signant à leur tour un 4-0 pour reprendre la main au tableau d’affichage à douze minutes de la fin de la rencontre. Dès lors, les deux équipes se sont rendu coup pour coup, Metz repassant devant à 45 secondes de la sirène par l’intermédiaire d’Astrid N’Gouan (3 buts sur 6 tirs). Rostov-Don a eu la dernière possession mais, à trop temporiser, la défense messine a su tenir tête et assurer une troisième victoire consécutive (27-26). Metz pointe à la troisième place avec trois points de retard sur Rostov-Don mais un match en moins.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE A

10eme journée

Samedi 9 janvier 2021

Vipers Kristiansand - Esbjerg : 28-28

Ferencvaros - CSM Bucarest : 31-27



Dimanche 10 janvier 2021

Bietigheim - Krim Mercator Ljubljana : 22-22

Metz - Rostov-Don : 27-26



Classement du Groupe A

1- Rostov-Don 13 points

2- CSM Bucarest 11

3- Metz 10

4- Ferencvaros 10

5- Vipers Kristiansand 8

6- Krim Mercator Ljubljana 5

7- Esbjerg 4

8- Bietigheim 3