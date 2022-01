Ligue des Champions (F/J10) : Györ trop fort pour Metz

Metz n’a pas réalisé l’exploit. Sur le parquet d’une équipe de Györ mise en difficulté par les absences liées au coronavirus, les joueuses de Manu Mayonnade n’ont pas saisi leur chance et ont payé cher une première période tout simplement manquée. Il faut dire que le club hongrois, qui ne laisse rien à personne sur la scène européenne depuis le début de la saison, s’est montré intraitable dès les premiers instants de la rencontre. Si Ivana Kapitanovic (8 arrêts à 17% d’efficacité) a retardé l’échéance en bloquant les deux premiers tirs, Nadine Schatzl (7 buts sur 9 tirs) a trouvé des failles et permis à Györ de s’envoler au score. Dans l’incapacité de trouver des espaces en attaque, les Messines n’ont été en mesure de marquer que trois buts dans les douze premières minutes de la rencontre par l’intermédiaire de Bruna de Paula (2 buts sur 4 tirs), Chloé Bouquet (5 buts sur 5 tirs) et Louise Katharina Burgaard (2 buts sur 4 tirs). Avant même la fin du premier quart d’heure, les Hongroises ont pris une avance de huit longueurs et se sont mises à la gérer. Debbie Bont (2 buts sur 2 tirs) et Orlane Kanor (2 buts sur 5 tirs) ont ramené les Dragonnes à quatre longueurs.

Metz trop tendre pour espérer mieux

Crina Elena Pintea (2 buts sur 3 tirs) et Csenge Réka Fodor (4 buts sur 4 tirs) ont alors répondu par un 3-0 pour redonner de l’air à Györ, qui a retrouvé son vestiaire avec sept longueurs d’avance. Au retour sur le parquet de l’Audi Arena, Veronica Egebakken Kristiansen (10 buts sur 11 tirs) a permis à son équipe de conforter son avance. Metz a tenté de résister mais n’a jamais été en mesure de passer sous les sept buts de retard malgré la réussite de Tamara Horacek (8 buts sur 11 tirs). A sept minutes du terme de la rencontre, Györ a atteint son avance maximale de dix longueurs. C’est alors que Györ a mis moins d’intensité en attaque comme en défense, permettant à Chloé Bouquet et Sarah Bouktit (4 buts sur 4 tirs) de mener un 5-0 pour réduire ce retard de moitié. Toutefois, Laura Glauser (8 arrêts à 29% d’efficacité) a fait une entrée en jeu convaincante, arrêtant même un jet de sept mètres de Tamara Horacek. Terminant le match sur quatre buts consécutifs, Györ s’impose de neuf buts face à Metz (39-30) et reste leader invaincu du Groupe B. Metz, battu pour la deuxième fois sur ses trois derniers matchs de Ligue des Champions, pourrait reculer dans la hiérarchie à l’issue de cette 10eme journée et malgré un match en moins.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE B

10eme journée

Samedi 15 janvier 2022

Györ - Metz : 39-30



Dimanche 16 janvier 2022

16h00 : Krim Mercator Ljubljana - Odense

16h00 : CSKA Moscou - Vipers Kristiansand



Samedi 29 janvier 2022

10h00 : Kastamonu - Sävehof



Classement du Groupe B

1- Györ 18 points

2- Vipers Kristiansand 12

3- Metz 12

4- CSKA Moscou 10

5- Odense 9

6- Krim Mercator Ljubljana 5

7- Sävehof 4

8- Kastamonu 0