Ligue des Champions (F/J1) : Une bonne fin de match assure à Brest des bons débuts européens

Après une entame de Ligue Butagaz Energie convaincante ce mercredi, c’est sur la scène européenne que Brest a bien démarré. Sur leur parquet de la Brest Arena, les joueuses de Laurent Bezeau ont attendu le dernier quart du match pour prendre le meilleur sur Valcea. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup durant le premier quart d’heure mais ce sont les joueuses du club roumain qui ont donné le ton dans cette rencontre, prenant trois buts d’avance après 20 minutes de jeu. Mais, grâce notamment à Sladjana Pop-Lazic (7 buts), les Brestoises ont fait leur retard pour pointer en tête avec un peu plus de deux minutes à jouer. Toutefois, Marta Lopez Herrero (4 buts) a égalisé dans la foulée.

Une fin de match à sens unique pour Brest

Pauline Coatanea et Ana Gros ont eu la balle pour permettre au BBH de retrouver son vestiaire devant au score mais ont toutes deux échoué face à Diana Cristiana Ciuca (8 arrêts). A l’image de l’entame de la première période, le deuxième acte a vu les deux équipes faire jeu égal mais ça n’aura duré qu’une dizaine de minutes. En effet, grâce à un 5-0 en un peu moins de six minutes, mené par Tonje Loseth (2 buts) et Ana Gros (8 buts), les Brestoises ont mis un grand coup sur la tête des joueuses de Valcea. Ces dernières ont alors poussé pour essayer de revenir au score avant le buzzer mais la défense du club breton a été très solide. Au final, Brest s’impose de sept buts (28-21) et lance de manière tonitruante sa saison européenne, qui verra les joueuses de Laurent Bezeau creuser des équipes comme Györ et le Buducnost Podorica.



HANDBALL / LIGUE DES CHAMPIONS (F)

Groupe B - 1ere journée

Samedi 12 septembre 2020

Odense - Borussia Dortmund : 32-27

CSKA Moscou - Györ : 27-27

Brest - Valcea : 28-21



Dimanche 13 septembre 2020

16h00 : Podravka Vegeta Koprivnica - Buducnost Podgorica



Classement du Groupe B

1- Brest 2 points

2- Odense 2

3- Györ 1

4- CSKA Moscou 1

5- Podravka Vegeta Koprivnica 0

6- Buducnost Podgorica 0

7- Borussia Dortmund 0

8- Valcea 0



Les deux premiers seront qualifiés pour les quarts de finale, les équipes classées de la 3eme à la 6eme place joueront les barrages.