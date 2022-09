Ligue des Champions (F/J1) : Metz facile vainqueur de Storhamar

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 I 31 - 22

Metz s’est un peu trop laissé aller

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE B

1ere journée

Classement du Groupe B

Metz entame la Ligue des Champions bien mieux que Brest. Alors que les Bretonnes se sont inclinées ce samedi face au tenant du titre, les Dragonnes n’ont pas fait de détail face à une équipe qui découvre cette année le plus haut niveau continental. En effet, opposées à Storhamar pour leur entrée en lice, les joueuses de Manu Mayonnade se sont très nettement imposées. Si Susanne Liberg Amundsen (1 but sur 1 tir) a permis au club norvégien de tenir tête aux troisièmes de l’édition précédente, les Messines ont très vite pris le large au tableau d’affichage. Après un 3-0 initié par Sarah Bouktit (6 buts sur 6 tirs), c’est un 6-0 en l’espace d’un peu plus de huit minutes que Storhamar a encaissé. Hatadou Sako (6 arrêts à 42% d’efficacité) étant impeccable dans le but, l’attaque de Metz a été pourvue en ballons exploitables. Ce dont Julie Le Blévec (1 but sur 2 tirs) et Debbie Bont (2 buts sur 3 tirs) n’ont pas manqué de profiter. Si les Norvégiennes ont alors pu limiter les dégâts, la fin de premier acte a permis aux championnes de France d’asseoir un peu plus leur domination dans cette rencontre.Un 6-1 dans les six dernières minutes avec Chloé Valentini (5 buts sur 5 tirs) et Kristina Jörgensen (1 but sur 5 tirs) à la manœuvre a permis à Metz de dépasser la barre des 20 buts dès la mi-temps, atteinte avec une marge de douze longueurs. C’est sans doute l’ampleur de la différence entre les deux formations qui a fait sortir du match les Messines de manière inconsciente à l’entame du deuxième acte. Moins efficaces en attaque, les joueuses de Manu Mayonnade ont vu Storhamar faire fondre son retard. Sous l’impulsion d’Ane Cecilie Høgseth (2 buts sur 5 tirs) et Maja Jakobsen (8 buts sur 15 tirs), le club norvégien est revenu à sept unités avec un peu moins de 20 minutes à jouer. Ne voulant pas laisser leur adversaire reprendre confiance, les joueuses de Metz ont remis un coup de collier grâce notamment à Tamara Horacek (5 buts sur 8 tirs) et Bruna de Paula (4 buts sur 6 tirs). Le résultat a été un écart rétabli à douze longueurs à six minutes de la sirène. Une fin de match sans pression voit Metz s’imposer au final de neuf buts (31-22) et prendre un bon départ dans un Groupe B à la composition solide.Kastamonu -: 27-40Lokomativa Zagreb -: 27-31Esbjerg -: 29-31- Storhamar : 30-21Rapid BucarestGyör 2Esbjerg 0Lokomativa Zagreb 0Storhamar 0Kastamonu 0Les deux premiers se qualifient pour les quarts de finale. Les équipes classées de la 3eme à la 6eme place se qualifient pour les huitièmes de finale.