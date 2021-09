Ligue des Champions (F/J1) : Match reporté pour Metz

𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟

La rencontre prévue entre Metz et le CSKA Moscou ce dimanche 12 septembre à Nancy, est annulée.

Une pensée pour les joueuses, le staff, les bénévoles, merci pour l'énergie déployée.



L’EHF devra trancher

Alors que Brest a manqué ses débuts, Metz va devoir patienter. En effet, les joueuses de Manu Mayonnade ne lanceront pas leur saison de Ligue des Champions ce dimanche. Alors qu’elles devaient affronter le CSKA Moscou sur leur parquet de Nancy, les Mosellanes ont vu la rencontre être reportée à une date ultérieure. En effet, face à des règles sanitaires très strictes et malgré des aménagements afin de limiter les risques, la délégation du club moscovite ne pourra pas faire le déplacement à Metz pour cette première rencontre continentale de la saison. Un report que le club a confirmé par l’intermédiaire d’un communiqué. « Le président Thierry Weizman vient d’être informé par l’EHF Champions League que l’équipe du CSKA Moscou ne se rendra pas en France pour le match du dimanche 12 septembre au Palais des Sports Jean Weille de Gentilly à Nancy (54), annonce le Metz Handball. Il semblerait que des difficultés logistiques et notamment de transport soient à l’origine de la non-venue de l’équipe russe. »Le principal souci tient à l’absence de reconnaissance par la France du vaccin Spoutnik qui a été administré aux joueuses du CSKA Moscou. Afin de pallier cette difficulté, tout avait été mis en place pour permettre la tenue de la rencontre dans les meilleures conditions. Les joueuses moscovites devaient, en effet, faire le déplacement à Nancy ce dimanche matin dans une bulle sanitaire stricte. De plus, une fois la rencontre achevée, la délégation russe devait quitter les lieux immédiatement, sans même prendre le temps de passer par les douches afin de regagner la Russie dans les plus brefs délais. Comme le précise le club messin dans son communiqué, le devenir de la rencontre est désormais dans les mains de la Fédération Européenne de handball (EHF). « Nous attendons de savoir quelle suite l’EHF va donner concernant cette rencontre, ajoute le club. La mise en place de la salle avait été faite et les billets ont été vendus. Il s’agit donc d’une déception énorme pour le club. » Si l’instance européenne ne fixe pas de nouvelle date pour cette rencontre, elle devra trancher de son résultat, la victoire étant alors accordée à une des deux équipes en fonction des circonstances.