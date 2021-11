Ligue des Champions (F/J1 match en retard) : Metz lourdement battu par le CSKA Moscou

Une seconde période à sens unique



𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 I 24 - 32

Moscou était trop fort ce soir, Metz s'incline pour la deuxième fois de la saison en @ehfcl🙁



Une réaction des #Messines sera attendue dès dimanche aux Arènes face à @IK_Savehof. On compte sur aussi vous 💛



📷 Cedosa380 pic.twitter.com/3yTY1oaJzR



— Metz Handball (@MetzHandball) November 17, 2021

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE B

1ere journée

Metz

Classement du Groupe B

Metz 10

Le CSKA Moscou était beaucoup trop fort. Ce mercredi soir, à l'occasion d'un match en retard comptant pour la première journée de la Ligue des Champions de handball féminin, le club russe, deuxième du groupe A de son championnat national, s'est très nettement imposé dans la salle de Metz (24-32).Mais cette fois-ci, les Messines n'ont donc pas réussi à tenir tête à leurs adversaires d'un soir. Pourtant, lors de la première période, les locales sont parvenues à mener, au niveau du tableau d'affichage, et même plus d'une fois. L'écart maximal, en faveur des Françaises, est alors monté jusqu'à +2 (8-6).Mais, en face, les Russes ne lâchaient alors absolument pas et les Messines n'ont alors pas eu l'opportunité de prendre le large. A la pause, le CSKA était bel et bien devant, avec même une avance de +3 (12-15). Une avance que le club de Moscou n'a ensuite jamais cessé d'augmenter, dans un second acte à sens unique.Les Messines, qui ont désormais perdu deux rencontres dans cette prestigieuse compétition, devront très rapidement réagir, après cette contre-performance. Et même dès ce dimanche, face à IK Savehof, du côté des Arènes. Au classement du groupe B, Metz est deuxième, alors que le CSKA Moscou remonte à la troisième place.: 24-32CSKA Moscou 9Vipers Kristiansand 8Odense 8Sävehof 4Krim Mercator Ljubljana 3Kastamonu 0