𝗗𝗲𝗳𝗮𝗶𝘁𝗲 𝗱𝘂 𝗕𝗕𝗛 ! 😕

Les Rebelles n’ont pas démérité mais ont dû s’incliner face à Handball @rostovhandballe (26-24) qui a fait la course en tête durant tout le match. @LBE_Officiel @ehfcl #Showtimeforchampions pic.twitter.com/5yVQIlql5b



— BBH officiel (@BBH_Officiel) September 11, 2021

Une réaction trop tardive

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE A

1ere journée

Classement du Groupe A

Brest s’enlise. Battu à la surprise générale par Bourg-de-Péage (37-31) mercredi pour lancer sa saison de Ligue Butagaz Energie, le club champion de France en titre n’est pas plus en réussite à l’échelon continental. Pour leur entrée en matière en Ligue des Champions, les Rebelles ont chuté de deux buts (26-24) à plus de 3 500 kilomètres de leur base, au Palace of Sports de Rostov-Don. Une issue logique au vu de la physionomie d’une rencontre dans laquelle Brest a toujours couru derrière le score. Après un début de match équilibré, les locales ont réalisé le premier break au bout de douze minutes sur une réalisation de Grâce Zaadi, deuxième meilleure buteuse de siennes avec cinq réalisations. L’écart est monté jusqu’à quatre longueurs en première période et celle-ci s’est soldée sur le score de 16-13.Au retour sur le parquet, la mission s’annonçait un peu plus épineuse pour des Brestoises qui ont rivalisé pendant une dizaine de minutes comme dans le premier acte avant de voir leurs adversaires se détacher un peu plus grâce notamment à Yaroslava Frolova (6 réalisations), buteuse quatre fois dans cette seconde période. Le mal était déjà fait et malgré une baisse de régime du rouleau compresseur russe en fin de match, les Rebelles n’ont pas pu faire honneur à leur surnom malgré une Cléopâtre Darleux (12/27, 44% d’arrêts) dans le coup. Le BBH tentera de relever la tête lors de la deuxième journée samedi prochain à la maison face à Esbjerg. Le prochain rendez-vous est donné mercredi (20h30) à la Brest Arena, pour la réception de Mérignac. Un match de championnat qui pourrait déboucher sur la première victoire de Brest, et de son nouvel entraineur Pablo Morel, dans ce nouvel exercice.- Brest : 26-24Borussia Dortmund - Ferencvaros : 25-25- Buducnost Podgorica : 29-22Esbjerg - CSM BucarestRostov-Don 2Borussia Dortmund 1Ferencvaros 1Esbjerg 0CSM Bucarest 0Brest 0Buducnost Podgorica 0