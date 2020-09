Ligue des Champions (F/J1) : Débuts européens manqués pour Metz

Contrairement à Brest ce samedi, Metz n’a pas réussi ses débuts en Ligue des Champions. Sur le parquet du CSM Bucarest, les joueuses d’Emmanuel Mayonnade ne se sont jamais relevées d’une première période où elles ont été à côté du sujet. En effet, il n’a fallu que huit minutes pour voir les coéquipières de Cristina Neagu (12 buts) prendre quatre buts d’avance. Un écart que les joueuses du club roumain ont fait mieux que maintenir jusqu’à la mi-temps avec une séquence de trois minutes durant lesquelles elles ont infligé aux coéquipières de Tjasa Stanko et Olga Perederiy (4 buts chacune) un 3-0 qui a permis au CSM Bucarest de tenir ces sept buts d’avance, assurés par Barbara Lazovic (5 buts) en toute fin de première période.

Metz a bien réagi, mais trop tard

L’entame du deuxième acte de la rencontre a été une nouvelle fois à l’avantage des joueuses de Bucarest avec un écart qui a fluctué entre six et huit buts pendant les dix premières minutes disputées après le retour sur le parquet. C’est alors que les Messines ont pu profiter de quelques failles dans la défense avec Marie-Hélène Sajka (3 buts), Sarah Bouktit (1 but) et Maud-Eva Copy (1 but) qui ont inscrit trois buts en moins de 90 secondes pour ramener leur équipe à cinq longueurs. Un retour qui n’aura été qu’un épiphénomène car le CSM Bucarest a répondu dans la foulée avec un 3-0 en deux minutes pour reprendre une marge plus confortable. Un avantage qui a permis au club roumain d’assurer, laissant les Messines finalement revenir à cinq buts dans la dernière minute. Avec cette défaite (31-26), Metz manque ses débuts européens mais la saison ne fait que commencer.



HANDBALL / LIGUE DES CHAMPIONS (F)

Groupe A - 1ere journée

Samedi 12 septembre 2020

Ferencvaros - Rostov-Don : 25-26

Krim Mercator - Vipers Kristiansand : 26-27



Dimanche 13 septembre 2020

Bietigheim - Esbjerg : 26-33

CSM Bucarest - Metz : 31-26



Classement du Groupe A

1- Esbjerg 2 points

2- CSM Bucarest 2

3- Vipers Kristiansand 2

4- Rostov-Don 2

5- Krim Mercator 0

6- Ferencvaros 0

7- Metz 0

8- Bietigheim 0



Les deux premiers seront qualifiés pour les quarts de finale, les équipes classées de la 3eme à la 6eme place joueront les barrages.