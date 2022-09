Ligue des Champions (F/J1) : Brest sèchement battu par le tenant du titre

#EHFCL

𝗗é𝗳𝗮𝗶𝘁𝗲 𝗱𝘂 𝗕𝗕𝗛 😔



Dans le coup pendant 20 min face à @VipersKrSand, les Rebelles ont ensuite flanché et repartent de Norvège avec un revers (31-24) face aux tenantes du titre en @ehfcl.



Le score final vous a été présenté par notre partenaire @Velozen_ 🤝 pic.twitter.com/r2l0FIpS4c



— BBH officiel (@BBH_Officiel) September 10, 2022

Brest n’a pas su répondre

Le calendrier n’a pas favorisé le BBH ! En ouverture de sa saison de Ligue des Champions, le vice-champion de France s’est déplacé sur le parquet des Vipers Kristiansand, victorieuses de deux dernières éditions. Un remake de la finale 2021 qui a une nouvelle fois tourné en faveur des Norvégiennes. Mais, si Jana Knedlikova (7 buts sur 7 tirs)) a ouvert le score pour les Vipers, ce sont bien les Brestoises qui ont fait la course en tête durant les 19 premières minutes de la rencontre. Notamment sous l’impulsion de Djurdjina Jaukovic (6 buts sur 8 tirs), Pauline Coatanea (1 but sur 1 tir) et Monika Kobylinska (3 buts sur 9 tirs), les Bretonnes ont pu compter jusqu’à deux buts d’avance. Mais la donne a changé quand Katrine Lunde (16 arrêts à 42% d’efficacité) est entrée dans son match. N’encaissant qu’un but en six minutes, la gardienne norvégienne a pu alimenter son attaque. Le résultat a été un 6-1 en faveur des Vipers Kristiansand, qui se sont envolées au tableau d’affichage.Deux derniers buts signés Océane Sercien-Ugolin (1 but sur 2 tirs) et Marketa Jerabkova (9 buts sur 15 tirs) ont permis au champion d’Europe d’atteindre la mi-temps avec cinq longueurs d’avance. Dos au mur, Brest a tenté de réagir au retour sur le parquet de l’Aquarama Kristiansand. Marquant deux buts coup sur coup, Jenny Helen Carlson (3 buts sur 4 tirs) a ramené le BBH à trois unités. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup mais c’est alors Anna Vyakhireva (3 buts sur 5 tirs), sortie de sa mise en retrait décidée après les derniers Jeux Olympiques, qui a enfoncé le clou. Grâce un 4-0 en deux petites minutes, les Vipers ont pu prendre sept longueurs d’avance et aborder sereinement le dernier quart d’heure. A l’orgueil, le BBH s’est rapproché à cinq unités grâce à Constance Mauny (4 buts sur 6 tirs) et Itana Grbic (3 buts sur 5 tirs) mais les Norvégiennes ont su mieux finir pour une victoire de sept longueurs (31-24). Brest devra se reprendre dès le week-end prochain sur son parquet face au CSM Bucarest, sous peine de se mettre déjà en difficulté dans la course à la phase finale de la Ligue des Champions.