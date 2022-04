Ligue des Champions (F/Huitièmes de finale retour) : Brest qualifié pour les quarts après son succès sur Odense

Si Metz est déjà au Final Four, Brest reste en lice pour rejoindre les Dragonnes à Budapest en juin prochain. Les joueuses de Pablo Morel savaient ce qu’il leur restait à faire pour rallier les quarts de finale de la Ligue des Champions. Battues d’un but à l’occasion du match aller disputé sur le parquet d’Odense, les Bretonnes ont pu compter sur le soutien de leur public pour renverser le club danois. Pauletta Foppa (4 buts sur 7 tirs) et Kalidiatou Niakaté (5 buts sur 7 tirs) ont immédiatement donné le ton, permettant au BBH de faire la course en tête pendant l’essentiel de la première période. Toutefois, l’écart entre les championnes de France et Odense n’a jamais dépassé trois longueurs, les Danoises revenant même à hauteur peu après le quart d’heure de jeu grâce à Dione Housheer (3 buts sur 7 tirs). La fin du premier acte a vu l’attaque brestoise perdre un peu le fil et Mia Rej Bidstrup (1 but sur 2 tirs) permettre à Odense de passer devant pour la première fois du match, à un peu moins de quatre minutes de la mi-temps. Après un échec d’Helene Gigstad Fauske (6 buts sur 10 tirs), Monika Kobylinska (4 buts sur 7 tirs) a toutefois permis à Brest de revenir à hauteur des Danoises au moment de retrouver les vestiaires.

Brest a su répondre au bon moment

Maren Nyland Aardahl (6 buts sur 9 tirs) et Dione Housheer ont permis à leur équipe de garder la main à l’entame de la deuxième période. C’est alors que Cléopâtre Darleux (5 arrêts à 31% d’efficacité) s’est signalée avec un arrêt qui a offert l’occasion au BBH de reprendre l’avantage avec deux longueurs d’avance à l’issue d’un 3-0. Les Brestoises ont très vite repris une marge de trois unités mais Odense est resté à flots, égalisant une nouvelle fois à l’orée des dix dernières minutes par l’intermédiaire de Mie Enggrob Hojlund (6 buts sur 6 tirs). Mais, cette fois, le club danois n’a pas été en mesure de mettre en difficulté Brest. Au contraire, les Bretonnes ont répondu avec un 5-1 en l’espace de sept minutes pour mettre un terme au suspense dans cette double confrontation. Pour l’honneur, Freja Cohrt Kyndboel (5 buts sur 6 tirs) a réduit l’écart à seulement trois buts sur ce match retour (29-26). Au cumul des deux rencontres, Brest s’impose de deux longueurs (53-51) et rejoint Györ, épouvantail de cette Ligue des Champions, en quarts de finale alors que les autres affiches opposeront le CSM Bucarest à Esbjerg mais également Krim Mercator Ljubljana aux Vipers Kristiansand, tenantes du titre.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / HUITIEMES DE FINALE RETOUR

Samedi 2 avril 2022

Ferencvaros - Krim Mercator Ljubljana : 26-22 >>> Krim Mercator Ljubljana qualifié (55-52)

Metz - Borussia Dortmund : 32-19 >>> Metz qualifié (62-41)



Dimanche 3 avril 2022

Brest - Odense : 29-26 >>> Brest qualifié (53-51)



QUARTS DE FINALE

Matchs aller les 30 avril et 1er mai 2022 - Matchs retour les 7 et 8 mai 2022

Brest - Györ

Krim Mercator Ljubljana - Vipers Kristiansand

CSM Bucarest - Esbjerg



Rostov-Don et le CSKA Moscou ont été exclu de la compétition, qualifiant d’office le CSM Bucarest pour les quarts de finale quand Metz rejoint directement le Final Four.