Ligue des Champions (F/Demi-finales) : Metz s'incline face aux Vipers Kristiansand

Metz n’a pas tenu le choc

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / FINAL FOUR

Demi-finales - Samedi 4 juin 2022

Petite finale - Dimanche 5 juin 2022

Finale - Dimanche 5 juin 2022

Les Vipers Kristiansand sont décidément les bourreaux des clubs français. Un an après avoir pris le meilleur sur Brest en finale de la Ligue des Champions, les Norvégiennes ont fait chuter Metz au stade des demi-finales ce samedi à Budapest. Un résultat qui tranche avec les deux duels entre les deux formations lors de la phase de groupes, tous deux dominés par les Mosellanes. Orlane Kanor (4 buts sur 7 tirs) et Tamara Horacek (4 buts sur 4 tirs) ont permis aux Dragonnes de prendre un bon départ mais Katrine Lunde (16 arrêts à 38% d’efficacité) est très vite entrée dans sa rencontre, réduisant au silence l’attaque messine pendant trois minutes. Un temps suffisant pour permettre à Nora Mørk (7 buts sur 14 tirs) et ses coéquipières de faire le nécessaire pour permettre aux Vipers de prendre les commandes de cette demi-finale, avec un écart de trois longueurs après seulement onze minutes de jeu. Un écart qui a continué de grandir sous l’impulsion de Sunniva Naes Andersen (5 buts sur 7 tirs), inscrivant deux réalisations coup sur coup pour lancer un 3-0 offrant cinq longueurs d’avance à Kristiansand peu après le quart d’heure de jeu. Toutefois, les joueuses de Manu Mayonnade ont su terminer le premier acte tambour battant.Mélanie Halter (7 arrêts à 30% d’efficacité) a multiplié les interventions dans sa cage pour imposer aux Vipers un silence en attaque pendant les neuf dernières minutes avant la pause. Adriana Cardoso de Castro (2 buts sur 3 tirs) ou encore Bruna de Paula (5 buts sur 8 tirs) ont alors permis à Metz de faire la jonction. A la toute dernière seconde, Laura Kanor (3 buts sur 3 tirs) a même permis aux Dragonnes de virer en tête d’une longueur à la pause. L’entame de la deuxième période a été un chassé-croisé entre les deux formations pendant sept minutes. C’est alors que les championnes de France ont commencé à perdre le fil de la rencontre, n’inscrivant que deux buts en l’espace de douze minutes. Il n’en fallait pas plus pour que les Vipers s’en remettent à Ana Debelic (4 buts sur 4 tirs), Markéta Jerabkova (12 buts sur 16 tirs) et Isabelle Gulldén (2 buts sur 2 tirs) afin de se détacher au tableau d’affichage. Avec une marge de sept buts à douze minutes du terme de cette demi-finale, le sort en était jeté. Les Messines ont poussé jusqu’au bout mais n’ont jamais pu se rapprocher à moins de cinq longueurs. Une dernière réalisation de Ragnhild Dahl (1 but sur 1 tir) permet aux Vipers Kristiansand de s’imposer de six buts (27-33) et d’aller défendre leur titre européen en finale. Ce dimanche, les Norvégiennes seront opposées à Györ, tombeur d’Esbjerg (32-27).Les 4 et 5 juin 2022 à Budapest (HUN)- Esbjerg : 32-27Metz -: 27-33Esbjerg - MetzGyör - Vipers Kristiansand