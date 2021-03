Ligue des Champions (F/8emes de finale retour) : Sans trembler, Brest se qualifie pour les quarts de finale

Brest sera bien au rendez-vous du Top 8 européen. Les joueuses de Laurent Bezeau, victorieuses de six buts au match aller à Esbjerg, ont pu aborder le match retour face au club danois avec un maximum de confiance. Si Sanna Solberg-Isaksen (3 buts sur 5 tirs) a ouvert le score pour Esbjerg, c’est le seul moment de cette rencontre où les Danoises ont été devant les Brestoises au tableau d’affichage. Sous l’impulsion de Pauletta Foppa (3 buts sur 3 tirs), le BBH a immédiatement pris le contrôle des opérations, répondant avec un 3-0 puis creusant l’écart sans forcer, menant de quatre longueurs après onze minutes de jeu grâce à Kalidiatou Niakaté (1 but sur 2 tirs). Si l’écart s’est stabilisé à cette hauteur, Brest a très vite profité de sa défense solide pour récupérer des munitions et signer deux séries de trois buts consécutifs pour compter neuf buts d’avance dans la dernière minute du premier acte, Annette Jensen (2 buts sur 4 tirs) réduisant l’écart in extremis.

Brest a gérer sans forcer

Avec huit buts d’avance à mi-distance, en plus des six unités issues du match aller, Brest avait déjà un pied en quarts de finale de la Ligue de Champions. Une situation qui a sans doute pesé quand, au retour des vestiaires, Esbjerg est parvenu à faire fondre son retard. Dans les douze premières minutes de la deuxième période, Coralie Lassource (6 buts sur 7 tirs) et Ana Gros (7 buts sur 10 tirs) ont marqué chacune un but contre huit réalisations pour les Danoises, sous l’impulsion de Mette Tranborg (6 buts sur 11 tirs), qui sont alors revenues à deux longueurs. C’est alors que les Brestoises ont remis le bleu de chauffe, retrouvé de l’efficacité face au but de Rikke Vestergaard Poulsen (10 arrêts à 24% d’efficacité) pour reprendre un matelas de quatre buts et même de cinq longueurs à cinq minutes du terme de la rencontre. Une fin de match assurée pour les joueuses de Laurent Bezeau qui s’imposent au final de trois longueurs (30-27) et se qualifient aisément pour les quarts de finale, avec un duel face à Metz ou au Borussia Dortmund. Un adversaire qui sera désigné ce lundi par l’EHF à la suite de l’annulation de la double confrontation entre les deux formations.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / HUITIEMES DE FINALE RETOUR

Samedi 13 mars 2021

CSKA Moscou - Krim Mercator Ljubljana : 27-21 >>> CSKA Moscou qualifié (47-46)

CSM Bucarest - Valcea : 21-27 >>> CSM Bucarest qualifié (54-51)

Györ - Bietigheim : 32-28 >>> Györ qualifié (69-48)

Ferencvaros - Buducnost Podgorica : 29-28 >>> Buducnost Podgorica qualifié (50-48)



Dimanche 14 mars 2021

Brest - Esbjerg : 30-27 >>> Brest qualifié (63-54)

Rostov-Don - Podravka Vegeta Koprivnica : 42-24 >>> Rostov-Don qualifié (71-44)

16h00 : Odense - Kristiansand (match aller : 36-35)



Après l’annulation de la double confrontation entre Metz et le Borussia Dortmund, l’EHF statuera ce lundi sur l’identité du club qui sera qualifié.



QUARTS DE FINALE

Matchs aller les 3 et 4 avril 2021 - Matchs retour les 11 et 12 avril 2021

Buducnost Podgorica - Györ

CSM Bucarest - CSKA Moscou

Brest - Metz ou Borussia Dortmund

Odense ou Kristiansand - Rostov-Don