Ligue des Champions (F/8emes de finale aller) : Vainqueur du Borussia Dortmund, Metz se rapproche du Final Four

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 I 22 - 30

Premier round validé ✅



Maintenant, on vous donne tous rendez-vous aux Arènes le 2 avril, pour le match retour de ce 1/8ème de finale ! 𝗢𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝗳 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗙𝗢𝗨𝗥 @ehfcl🌟👊



📷 Cedosa380 pic.twitter.com/obnELBdMP8



— Metz Handball (@MetzHandball) March 26, 2022

Metz a vacillé avant de réagir

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / HUITIEMES DE FINALE ALLER

Samedi 26 mars 2022

Dimanche 27 mars 2022

Quatrième de la Ligue des Champions en 2019, Metz est d’ores-et-déjà bien parti pour retrouver le Final Four cette saison. Alors que Rostov-Don a été exclu de la compétition en raison du contexte actuel, le duel entre les Dragonnes et le Borussia Dortmund a pour enjeu un billet direct pour la grande fête de fin de saison à Budapest. Les joueuses de Manu Mayonnade ont parfaitement manœuvré à l’occasion de leur déplacement sur les bords de la Ruhr. Grâce à Méline Nocandy (6 buts sur 10 tirs), Sarah Bouktit (5 buts sur 6 tirs) et Camila Micijevic (2 buts sur 5 tirs), Metz a lancé le match avec un 4-0 qui a donné le ton. Grâce à une Ivana Kapitanovic difficile à battre (18 arrêts à 46% d’efficacité), les Messines ont eu des munitions supplémentaires et Grâce Zaadi (3 buts sur 3 tirs), pour son premier match avec Metz depuis son retour, n’a pas manqué de se signaler. A dix minutes de la pause, les Messines n’ont concédé que quatre buts et compté huit longueurs d’avance.Un écart qui a même atteint dix buts à 90 secondes de la pause mais Mie Sophie Sando (1 but sur 3 tirs) a ramené le BVB juste avant le retour aux vestiaires. A l’entame du deuxième acte, les Messines ont maintenu leurs adversaires à bonne distance mais Yara Ten Holte (6 arrêts à 30% d’efficacité) a commencé à prendre l’ascendant sur l’attaque de Metz. Cela a permis au Borussia Dortmund de réduire progressivement l’écart pour revenir à cinq buts avec un peu plus de sept minutes encore à jouer. La défense messine a alors serré la vis et facilité les interventions de sa gardienne. En effet, dans ce même laps de temps, les Allemandes n’ont pu marquer qu’un seul but grâce à Alina Grijseels (9 buts sur 16 tirs) contre quatre pour Metz, avec Laura Kanor (1 but sur 1 tir) qui a clôturé la marque. Les Dragonnes s’imposent de huit longueurs (22-30) et devront confirmer cet avantage devant leur public lors du match retour et valider leur place pour le Final Four en fin de saison.- Ferencvaros : 33-26Borussia Dortmund -: 22-30Odense - Brest