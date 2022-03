Ligue des Champions (F/8emes de finale aller) : Brest s'incline à Odense

Brest n’a pas hypothéqué toutes ses chances. En déplacement sur le parquet d’Odense à l’occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, les Bretonnes ont fait mieux que limiter les dégâts même si une pointe de regrets pourrait poindre. Grâce à Jenny Karlsson (1 but sur 5 tirs) et Pauletta Foppa (3 buts sur 3 tirs), le BBH a pris un bon départ pour mener de deux buts… avant de connaître un trou d’air en attaque avec trois tirs arrêtés consécutivement par Althea Reinhardt (5 arrêts à 38% d’efficacité). Mie Enggrob Hojlund (4 buts sur 6 tirs) et les attaquantes d’Odense ont profité de ces offrandes pour signer un 4-0 et prendre la main au tableau d’affichage. Les Brestoises se sont alors reprises et ont mis une grande pression sur la défense danoise, qui a concédé quatre jets de sept mètres sur quatre attaques consécutives. Alicia Toublanc (4 buts sur 4 tirs) n’a jamais tremblé pour ramener le BBH à une longueur. Un écart que Coralie Lassource (3 buts sur 3 tirs) a su maintenir en toute fin de premier acte.

Brest n’a pas su garder l’avantage

Au retour sur le parquet, Sandra Toft (4 arrêts à 20% d’efficacité) s’est signalée avec un arrêt quand l’attaque d’Odense a perdu le fil. Manquant cinq offensives consécutives, les Danoises ont bu Brest signer un 4-0 grâce notamment à Helene Gigstad Fauske (5 buts sur 9 tirs) pour reprendre l’avantage. L’écart n’a toutefois jamais dépassé trois longueurs et Odense n’a pas perdu espoir de revenir. Moins efficaces en attaque, les Bretonnes ont vu leurs adversaires revenir à hauteur à un peu plus de neuf minutes du buzzer. N’inscrivant que deux buts contre quatre pour les Danoises, dont deux jets de sept mètres de Maren Nyland Aardahl (4 buts sur 4 tirs), Brest abordé la dernière action avec deux buts de retard et ne pouvait espérer rien d’autre que réduire l’écart en vue du match retour. Si Helene Gigstad Fauske a manqué son tir face à Martina Thörn (5 arrêts à 26% d’efficacité), Monika Kobylinska (5 buts sur 6 tirs) n’a pas manqué le cadre. Brest s’incline d’une longueur (25-24) mais pourra se refaire sur son parquet.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / HUITIEMES DE FINALE ALLER

Samedi 26 mars 2022

Krim Mercator Ljubljana - Ferencvaros : 33-26

Borussia Dortmund - Metz : 22-30



Dimanche 27 mars 2022

Odense - Brest : 25-24