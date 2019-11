Ligue des Champions (F) : Sixième victoire pour Brest

#EHFCL VICTOIRE DU BBH !!! 👊⚫️⚪️

Et un 6/6 en @ehfcl pour nos fantastiques Rebelles !!!

Encore un gros succès pour le @BBH_Officiel vainqueur 26-23 dans la fournaise de #Valcea !

Les filles partiront au Main Round avec 8 points !!!

Bravo !!! 👏👏👏 pic.twitter.com/vntavrOGLN



— BBH officiel (@BBH_Officiel) November 16, 2019

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE C

6eme journée - Samedi 16 novembre 2019

Classement du Groupe C

Six sur six pour Brest ! Le leader de la Ligue Butagaz Energie a conclu le premier tour de la Ligue des Champions par un dernier succès lors d’un déplacement qui s’annonçait compliqué sur le parquet des Roumaines de Valcea. Il a fallu une dizaine de minutes aux protégées de Laurent Bezeau pour prendre la mesure des coéquipières de Mireya Gonzalez Alvarez et Iryna Glibko (5 buts chacune). Mais ce n’est qu’avec une marge d’un but que les Brestoises ont conclu la première période de la rencontre. Il a fallu un 4-0 réalisé par Coralie Lassource (2 buts), Monika Kobylinska (3 buts) et Pauline Coatanea (5 buts) vers la 40eme minute de jeu pour que les Bretonnes ne fassent la différence. Les joueuses de Valcea ont eu beau revenir à un but à huit minutes du terme, un dernier coup de reins a permis à Brest de valider sa sixième victoire en autant de rencontres (23-26) et ainsi démarre le Tour Principal avec le maximum de points.Valcea -: 23-26Buducnost Podgorica - BietigheimBuducnost Podgorica 6Valcea 2Bietigheim 2