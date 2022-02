Ligue des Champions (F) : Metz s'incline à Moscou et devra passer par un huitième

Metz renversé en seconde mi-temps



Pour la qualification directe, c'est raté ! La deuxième place de Metz ne tenait à rien. Malheureusement pour les Dragonnes, elles ont pu le constater dimanche en Russie face au CSKA Moscou. Battues d'un but (27-26) par les Russes lors de cette rencontre comptant pour la 14eme et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions féminines, les Messines ont vu du même coup s'envoler leur deuxième place au classement du groupe B, au profit des Norvégiennes de Kristiansand. Elles terminent donc en troisième position de cette poule dont les Hongroises de Györ ont occupé les commandes du début à la fin ou presque, et devront donc passer par un huitième de finale pour espérer poursuivre leur route dans la compétition. Un huitième qui se disputera sous la forme d'un match aller et d'un match retour qui verra les Dragonnes défier les Allemandes de Dortmund.A voir le début de rencontre des joueuses d'Emmanuel Mayonade, dimanche en Russie, Metz donnait pourtant l'impression de réussir à éviter ce scénario. A la pause, les Lorraines, malgré la perte d'entrée de Micijevic en début de rencontre, comptaient ainsi trois buts d'avance (15-12) dans le sillage de deux de ses meilleures joueuses lors de cette rencontre Ana Gros et Sarah Bouktit. Au retour des vestiaires, le CSKA Moscou a su renverser complètement la vapeur, avec même quatre buts d'avance pour les joueuses russes, qui ont finalement conservé un but d'avance au buzzer. Un but de trop pour Metz, qui jouera son avenir en Ligue des Champions contre Dortmund.