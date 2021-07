Ligue des Champions (F) : Metz avec Kristiansand, Györ et le CSKA Moscou, Brest épargné

Metz dans le groupe de la mort



The official groups of the #deloehfcl season 2021/22 👇 Which teams do you see ending in first spot? 💬#showtimeforchampions pic.twitter.com/I7cxwB5UtM

— EHF Champions League (@ehfcl) July 2, 2021

Battues lourdement (34-28) en finale de la dernière édition par les Norvégiennes de Kristiansand alors qu'elles n'avaient encore jamais disputé le Final Four de la compétition,redoutés par les Bretonnes comme par leurs concurrentes. Excepté face aux Russes de Rostov-Don, qui compte les deux Françaises Grâce Zaadi et Béatrice Edwige parmi leurs rangs,Le finaliste de cette saison partira même nettement favori de ce groupe A qui comprendra également notamment les Roumaines du CSM Bucarest, les Macédoniennes de Buducnost ou encore les Danoises d'Esbjerg.Si Brest peut respirer, Metz, en revanche, peut trembler. Ces Messines devancées sur le podium final du Championnat de France par Brest et sorties également par les Bretonnes en quarts de finale de la Ligue des ChampionsNon seulement: Györ (Hongrie), sacré trois années de suite (2017, 2018 et 2019), battu aux tirs au but en demi-finales et finalement troisième du classement, mais aussi le CSKA Moscou. Les Russes avaient perdu leur deux matchs sur le parquet de Budapest, mais elles n'en demeurent pas moins un gros morceau du handball européen. Les Slovènes du Krim Mercator et leur recrutement de luxe (Allison Pineau, Dragan Cvijic, Katarina Krpez Slesak et Tjsa Stanko sont notamment venues renforcer les rangs slovènes) feront également figure d'épouvantail dans ce groupe B aux allures de groupe de la mort.