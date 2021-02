Ligue des Champions (F) : Mauvaise opération pour Metz

Mauvaise opération pour Metz ! Les Messines, qui espèrent finir parmi les deux premières équipes du groupe A de la Ligue des Champions pour se qualifier directement pour les quarts de finale, se sont inclinés 28-29 à domicile contre Kristianstad dans un match en retard de la plus grande compétition européenne. Si bien que les Suédoises reviennent à deux points des Messines (deuxièmes à un point de Rostov), alors qu'elles ont encore quatre matchs en retard à disputer ! Les Messines ont été menées durant toute la première mi-temps, de un à trois buts (6-9 à la 21eme, 7-10 à la 22eme), mais ont finalement rejoint les vestiaires sur le score de 11-13 et tout était donc jouable en deuxième mi-temps. Mais à la reprise, Metz n'a pas réussi à passer devant, laissant à nouveau Kristianstad conserver un ou deux buts d'avance.

Metz n'a pas mené longtemps

A partir de la 41eme minute, les Messines, menées 19-21, ont eu un sursaut d’orgueil et ont signé un 3-0 qui leur a permis de passer devant pour la première fois de la partie (22-21, 44eme). Elles menaient encore 24-23 à quatorze minutes de la fin, mais les Suédoises ont répliqué par un 3-0 elles aussi (24-26) et elles n'ont ensuite plus été menées, Metz ne parvenant à revenir à moins d'un but. Malgré les 6 buts d'Astrid N'Gouan et d'Orlane Kanor, Metz encaisse donc sa quatrième défaite de la phase de poule. A trois journées de la fin, les Mosellanes vont devoir espérer que Kristianstad ne fasse pas le plein lors de ses matchs en retard. Sinon, il faudra passer par un barrage. Dimanche, Metz aura l'occasion de renouer avec la victoire chez la lanterne rouge, Bietigheim.



Les marqueuses messines : Micijevic (1), N'Gouan (6), Nocandy (3), Bont (1), O.Kanor (6), Burgaard (1), L.Kanor (3), Sajka (4), Luciano (1), Perederiy (2)



LIGUE DES CHAMPIONS (F)

Mercredi 3 février 2021

Metz - Kristianstad : 28-29



Classement du groupe A (après 11 journées sur 14)

1- Rostov, 15 points (-2 matchs)

2- Metz, 14

3- Kristianstad, 12 (-4)

3- Ferencvaros, 12

4- Bucarest, 11 (-1)

6- Esbjerg, 8

7- Krim, 5

8- Bietigheim, 3 (-1)



>>> Les deux premiers se qualifient pour les quarts de finale