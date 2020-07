Ligue des Champions (F) : Les Brestoises mieux loties que les Messines

The draw is over. Here are both groups for the #deloehfcl 2020/21 ⭐🔥 #ehfcl pic.twitter.com/RlxAfmpR9K

Les vice-championnes d’Europe avec Metz

Mayonnade : "On savait que ce serait complexe"

Le verdict est tombé mercredi. Après le tirage au sort de l’édition masculine, celui de la Ligue des champions féminine 2020-2021 a été effectué dans la foulée, avec. Et si les Bretonnes, comme les Nantais chez les messieurs, ont bénéficié d’une invitation pour disputer la prestigieuse compétition européenne,Les Brestoises joueront dans le groupe B, aux côtés notamment de, mais aussi des Roumaines de Valcea, des Allemandes du Borussia Dortmund, ainsi que du Buducnost Podgorica (Monténégro), du CSKA Moscou (Russie), d’Odense (Danemark), et de Koprivnica (Croatie). Dans la poule A, les Messines côtoieront elles les joueuses de, Vipers Kristiansand (Norvège), Esbjerg (Danemark), Ferencvaros (Hongrie), le CSM Bucarest (Roumanie), Bietigheim (Allemagne) et le RK Krim (Slovènie). Ce qui ne ravit pas franchement leur entraîneur., a commenté Emmanuel Mayonnade sur le site du club lorrain. Voilà, il va falloir jouer ces matchs. Les rencontres à domicile seront très, très importantes. Les points perdus là feront très vite mal à la tête. C'est un vrai mini-championnat. On va essayer de rester sur une dynamique identique à celle de la saison passée, mais on part de loin. Il y a un équilibre à trouver. Aujourd'hui, je me sens éloigné de la Ligue des champions.. C'est difficile de se projeter pour l'instant."