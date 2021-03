Ligue des Champions (F) : Le Borussia Dortmund sanctionné, Metz qualifié sur tapis vert

Metz rejoint Brest en quarts de finale

Il y aura bien un club français au Final Four de la Ligue des Champions féminine de handball. Alors que Brest a obtenu ce dimanche son billet pour les quarts de finale de la compétition grâce à sa deuxième victoire face à Esbjerg, Metz était dans l’expectative. Après avoir été dans l’incapacité de se déplacer à Dortmund pour leur huitième de finale aller, les joueuses d’Emmanuel Mayonnade devait affronter le club allemand à deux reprises ce week-end à Nancy. Toutefois, les dirigeants du Borussia Dortmund ont refusé de faire le déplacement, justifiant leur décision notamment par le fait qu’une joueuse messine avait été testée positive au coronavirus mais qu’il n’en avait pas été informé. Dans une telle situation, la Fédération Européenne de handball (EHF) a décidé d’annuler purement et simplement les deux rencontres et d’en référer à sa commission de discipline pour statuer sur le résultat des deux rencontres.Alors que la décision était attendue ce lundi, l’EHF a communiqué le verdict de sa commission ce dimanche et il est en faveur de Metz. Si l’instance européenne confirme que Metz n’a pas communiqué au Borussia Dortmund le fait qu’une de ses joueuses a été testée positive au coronavirus le 8 mars dernier, ceci n’a pas été retenu à l’encontre du club français. En effet, l’EHF a confirmé que les autorités sanitaires françaises ont été prévenues et que toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter une propagation du virus. Cet oubli de communication a été considéré comme « une violation d’une condition de forme » qui « ne peut être considérée comme une faute grave ayant provoqué l’annulation des matchs ». Le Borussia Dortmund, pour sa part, a été reconnu coupable de ne pas avoir appliqué le règlement de l’EHF et reconnu responsable de l’annulation des matchs. En conséquence, Metz obtient sur tapis vert deux victoires (10-0) et se qualifie pour les quarts de finale, pour lesquels son adversaire sera... Brest ! Une décision qui reste susceptible d’appel de la part du club allemand sous sept jours.