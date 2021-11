Ligue des Champions (F) : La rencontre entre Metz et le CSKA Moscou reprogrammée

The #deloehfcl Round 1 postponed match @MetzHandball 🆚 @whccska will be played on Wednesday 17 November at Les Arènes de Metz. (time to be confirmed) pic.twitter.com/BSI19SwFBN

— EHF (@EHF_Activities) November 5, 2021

Rendez-vous le 17 novembre à Metz

Le match entre Metz et le CSKA Moscou aura finalement bien lieu. Le 12 septembre dernier, le vice-champion de France devait recevoir le club russe à l’occasion de la 1ere journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions féminine de handball. Toutefois, moins de 24 heures avant le coup d’envoi, la rencontre a dû être reportée à une date ultérieure. En effet, ne pouvant pas satisfaire à l’ensemble des règles sanitaires en vigueur à ce moment-là, la délégation du CSKA Moscou n’avait pas été en mesure de faire le déplacement à Nancy, la rencontre ayant été délocalisée au Palais des Sports Jean-Weille en raison de l’organisation ce même week-end du Moselle Open de tennis dans les Arènes, la salle habituelle des protégées de Manu Mayonnade. A partir de là, le destin de cette rencontre était dans les mains des dirigeants de la Fédération Européenne de handball (EHF), qui ont enfin tranché.Alors qu’il était possible que l’EHF tranche et décide d’un résultat sur tapis vert en fonction des circonstances ayant mené à l’annulation de la rencontre, c’est une décision plus juste sur le plan sportif qui a été prise. En effet, par l’intermédiaire d’une communication via son compte Twitter officiel, l’EHF a confirmé que la rencontre opposant Metz au CSKA Moscou sera jouée à une date ultérieure et très proche. « Le match reporté de la 1ere journée entre Metz et le CSKA Moscou sera joué le mercredi 17 novembre aux Arènes de Metz, annonce l’instance européenne. L’horaire est à confirmer. » Un report qui permettra donc aux Messines d’évoluer cette fois sur leur parquet habituel et non pas à Nancy comme initialement prévu. Actuellement deuxième de son groupe à quatre points du leader invaincu Györ, Metz aura l’occasion de réduire l’écart et de conforter sa position lors de cette rencontre face au CSKA Moscou.