Ligue des Champions (F) : Brest n'est pas passé loin

Des regrets pour Brest ! Les Bretonnes ont livré un très bon match contre les triples championnes d'Europe en titre, mais elles se sont finalement inclinées 28-29 à domicile contre Györ et son armée de joueuses françaises (Leynaud, Nze Miko, Edwige) , après un match très serré. Brest a signé un début de rencontre quasi-parfait, pour mener 9-6 après 20 minutes, puis 14-11 à la 28eme. Mais les Bretonnes ont ensuite encaissé un 3-0 qui a permis aux Hongroises de revenir à 14-14. Un but de Monika Kobylinska à la dernière seconde a toutefois permis au BBH de rentrer aux vestiaires avec un but d’avance (15-14). A la reprise, Brest a enfoncé le clou, pour mener 25-21 à la 45eme minute. Les Bretonnes pouvaient alors entrevoir la victoire, mais c’était sans compter sur le talent et l’expérience des joueuses de Györ, qui sont revenues à 26-26 à la 53eme. Ana Gros a ensuite remis les deux équipes à 27-27, avant que Taleska et Brattset ne donnent deux buts d’avance aux Hongroises. Ana Gros a remis Brest à -1 à 1’30 de la fin, mais Isabelle Gullden n’est pas parvenue à égaliser au buzzer. Quelle frustration ! Avec cette défaite, malgré les 7 buts d'Ana Gros et Pauletta Foppa, Brest voit donc Györ (9 buts de Kristiansen) prendre deux points d’avance à deux journées de la fin, mais reste bien accroché à la deuxième place, synonyme de quarts de finale.