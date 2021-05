Ligue des Champions (F) : Brest en finale !

Darleux sort le grand jeu, Gullden délivre le BBH



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / FINAL FOUR

Demi-finales - Samedi 29 mai 2021

Brest

Finale - Dimanche 30 mai 2021

Samedi après-midi, à Budapest dans la première demi-finale de ce Final Four de Ligue des Champions auquel les Bretonnes participent pour la première fois,Ce qui n'était encore jamais arrivé. A l'issue d'un match complètement fou, le champion de France et la Suédoise Isabelle Gulden, auteur du jet de sept mètres de la victoire en trompant la vigilance de la gardienne française de l'équipe adverse Amandine Leynaud, ont pris le dessus sur le monstre de la compétition après une séance de tirs au but presque aussi mémorable que le scénario de cette demi-finale en lui-même. Brest, devant à la pause (11-8) mais accroché par Györ à la fin de la prolongation (23-23),Déchaînée, Darleux allait alors encore jouer les héros, face à une autre internationale français Estelle Nze Minko. Dans la foulée, Jaukovic donnait deux buts d'avance au BBH (3-1), finalement définitivement libéré par Gullden (4-2). Une sensation inimaginable, tout autant que la liesse côté brestois après cet exploit vertigineux, etMais plus rien ne fait peur à ces phénoménales Bretonnes, qui ont démontré une nouvelle fois samedi que rien ne leur était impossible. Vu comme cela, ce premier titre en Ligue des Champions constitue peut-être le deuxième acte de ce week-end hongrois qui a démarré en fanfare pour ces diables de Bretonnes.Györ -: 23-23 (2-4 tab)Brest - Vipers Kristiansand ou CSKA Moscou