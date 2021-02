Ligue des Champions (F) : Brest devra passer par les barrages

Darleux a évité la défaite à Brest



Mené une grande partie du match, le @BBH_Officiel a arraché le nul face à Dortmund, 33-33.

Ce point lui permet de sécuriser la 3e place du groupe avant de se rendre à Valcea la semaine prochaine.



Beau mental les filles !!!



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE B

13eme journée

Brest

Dimanche 7 février 2021

Classement du Groupe B

Certains retiendront, samedi après-midi lors de la 13eme et avant-dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions féminines, et qui leur permet de conserver une chance d'être présentes en quarts de finale. Pour d'autres, prédominera surtout cette nouvelle désillusion des Bretonnes, qui ont(groupe B), synonyme de billet direct pour les quarts sans avoir à disputer les matchs de barrage. Avant un ultime déplacement à Valcea la semaine prochaine (14eme et dernière journée de la phase de poules), le leader toujours invaincu de Ligue Butagaz Energie pourra aussi apprécier à sa juste valeur ce résultat face au 6eme du groupe qui lui permet d'être désormais assuré de terminer troisième.Ce qui était loin d'être le cas lorsqueAlors, oui, cette contre-performance de Brest à domicile contre Dortmund valait une cote. Au même titre que jamais cette saison, et ce toutes compétitions confondues, Cléopatre Darleux et ses coéquipières n'avaient encaissé plus de trente buts (33 samedi). Les Brestoises, revenues de très loin lors de cette partie, sont d'ailleurs passées tout près d'une troisième défaite (elles comptent désormais 5 nuls), etFinalement, les deux équipes se sont quittées sur un nul, et les Bretonnes peuvent continuer de rêver des quarts de finale.- Dortmund : 33-33Podravka Vegeta Koprivnica - Györ14h00 : CSKA Moscou - Buducnost16h00 : Odense - ValceaBrest 17Odense 13Buducnost Podgorica 10Borussia Dortmund 5Valcea 4Podravka Vegeta Koprivnica 2