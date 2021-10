Ligue des Champions (F) : Brest déroule contre Podravka Vegeta

#Deloehfcl

VICTOIRE DU BBH !!! 👊⚫️⚪️



Avec sérénite et sérieux, le @BBH_Officiel s'est imposé largement face à #Podravka, 35-22 !

Les Rebelles présentent donc maintenant un bilan équilibré en @ehfcl.



Bien joué les girls ! 😃👏👏@LBE_Officiel #showtimeforchampions pic.twitter.com/XKdrWkC1Mj



— BBH officiel (@BBH_Officiel) October 16, 2021

Finaliste de la Ligue des Champions la saison passée, Brest rêve de réitérer le même parcours cette saison. Mais la phase de poule bretonne a débuté moyennement, avec deux défaites pour une victoire. Ce samedi lors de la quatrième journée contre les Croates de Podravka Vegeta, les championnes de France avaient l'occasion de revenir à un bilan de 50% de victoires et elles y sont parvenues en l'emportant largement 35-22 à domicile. Il n'y a pas eu photo lors de cette rencontre, et Brest a tout simplement mené de bout en bout. A la mi-temps, les Brestoises menaient 17-9, après avoir creusé l'écart petit à petit (3-2 à la 5eme, 11-4 à la 15eme, 13-6 à la 20eme, 16-9 à la 25eme). Elles ont un peu relâché la pression en deuxième période, mais la victoire était de toute façon acquise depuis longtemps.

Foppa a porté Brest

A la 40eme minute, le score était de 25-12, puis de 31-17 à la 50eme. Au final, Brest s'impose donc de treize buts. Pas moins de dix Brestoises ont au moins inscrit un but, la palme revenant à Pauletta Foppa, auteure d’un parfait 7 sur 7 aux tirs (6 buts pour Helene Fauske sur 11 tirs). Le BBH a connu 64% de réussite aux tirs et a également pu compter sur ses deux gardiennes, à commencer par Cléopâtre Darleux, qui a stoppé 14 des 27 tirs croates. Pour l'anecdote, on retiendra que Kalidiatou Niakate a marqué, en début de deuxième mi-temps, le 1500eme but brestois en Ligue des Champions ! Grâce à cette victoire, le champion de France pointe à la quatrième place du groupe A, à deux points de Ferencvaros. Elles se rendront justement chez le leader la semaine prochaine. Un gros test en perspective.

Les marqueuses brestoises :

Foppa (7), Fauske (6), Mauny (5), Toublanc (5), Kobylinska (4), Kromoska (2), Niakate (2), Jarrige (2), Lassource (1), Lagattu (1)