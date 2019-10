Le Nîmois Prandi appelé chez les Bleus

L’équipe de France masculine débutera la saison 2019-2020, marquée par l'Euro en janvier prochain, face au champion du monde et olympique, le Danemark, le jeudi 24 octobre (20h15), dans le cadre de la 1ère étape de la Golden League.

Pour ce rendez-vous, Didier Dinart et son staff ont convoqué un groupe de 19 joueurs, où manque à l'appel Melvyn Richardson, victime mercredi d'une fracture du 4e métatarse de la main droite avec son club en Lidl Starligue et à ce titre indisponible plusieurs semaines, annonce un communiqué. Apparaît en revanche pour la première fois chez les Bleus le joueur de l'Usam Élohim Prandi (21 ans). Le champion du monde U21 en juillet dernier est invité chez les grands au côté d'un certain Michaël Guigou (37 ans), son coéquipier nîmois, prêt à entamer une 18e saison avec la sélection tricolore !

"En juin dernier, en accord avec le staff des U21, Élohim avait été laissé à disposition de l’équipe de France avec les joueurs de sa génération, rappelle Didier Dinart. Il a réalisé un très beau championnat du monde et je souhaite maintenant qu’il prenne place, avec les A, sur le poste d’arrière gauche qui est en chantier. L’objectif d’Élohim sera tout simplement de réitérer son travail en championnat. Il n’y a pas de raisons qu’il ne reproduise pas ses prestations de club avec l’équipe de France."

Les 19 sélectionnés - Gardiens : Yann GENTY (Chambéry Savoie Mont-Blanc HB) - Vincent GÉRARD (Paris SG HB) - Wesley PARDIN (Pays d'Aix Université Club). Ailiers gauches : Mathieu GREBILLE (Montpellier HB) - Michaël GUIGOU (Usam Nîmes Gard). Arrières gauches : Élohim PRANDI (Usam Nîmes Gard) - Romain LAGARDE (Rhein-Neckar Lowen). Demi-centres : Nicolas CLAIRE (Pays d'Aix Université Club) - Nikola KARABATIC (Paris SG HB) - Kentin MAHÉ (Telekom Veszprem). Pivots : Ludovic FABREGAS (FC Barcelone) - Luka KARABATIC (Paris SG HB) - Cédric SORHAINDO (FC Barcelone) (Cap.). Défenseurs : Adrien DIPANDA (St-Raphaël Var HB). Arrières droits : Dika MEM (FC Barcelone) - Valentin PORTE (Montpellier HB) - Nedim REMILI (Paris SG HB). Ailiers droits : Luc ABALO (Paris SG HB) - Yanis LENNE (Montpellier HB).