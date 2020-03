JO 2020 : Le TQO de Bercy reporté à juin

On ne connaîtra pas le 19 avril prochain le plateau complet du tournoi masculin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les trois tournois de qualification olympique prévus du 17 au 19 avril en Norvège, en France et en Allemagne ont en effet été reportés au mois de juin par la Fédération internationale de handball, en raison de la pandémie de coronavirus. Cela concerne également les TQO féminins, prévus du 20 au 22 mars en Espagne, en Hongrie et au Monténégro. Rappelons que l’équipe de France féminine est d’ores et déjà qualifiée pour les JO de Tokyo, alors que l’équipe de France masculine doit affronter le Portugal, la Tunisie et la Croatie à l’AccorHotels Arena de Paris-Bercy.