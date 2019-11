Japan Cup : Une large victoire tricolore pour terminer

Les Bleues sont fin prêtes pour le Mondial 2019 ! A une semaine de leur entrée en lice, face à la Corée du Sud, les joueuses d’Olivier Krumbholz ont conclu la Japan Cup 2019 avec un troisième succès en autant de rencontres, dominant la Slovénie sur le parquet du Yoyogi Stadium de Tokyo, site des prochains Jeux Olympiques. Pour cette dernière répétition, le sélectionneur national a décidé de remodeler son sept de départ avec, notamment, la titularisation de Catherine Gabriel dans le but avant de voir Roxanne Frank prendre la place pour la deuxième mi-temps. Une dernière rotation qui va permettre au staff tricolore de faire son choix pour la doublure d’Amandine Leynaud durant le Mondial. Les Tricolores, emmenées par Estelle Nze-Minko, ont mis 20 minutes pour prendre le pas sur leur adversaire avant une grand moment de flottement en attaque et quasiment cinq minutes sans le moindre but marqué.

Une dernière répétition réussie pour les Bleues

Une dernière accélération, avec notamment Astride Ngouan à la manœuvre, a permis aux Tricolores de retrouver les vestiaires avec une avance de six buts. Avec, donc, Roxanne Frank dans le but, les joueuses d’Olivier Krumbholz n’ont pas baissé de pied durant la deuxième moitié de la rencontre. Grâce notamment à Gnonsiane Niombla et Alexandra Lacrabère, les Bleues l’ont emporté par douze buts d’avance (21-33). Un sans-faute dans cette Japan Cup qui permet aux Tricolores d’aborder la défense de leur titre mondial avec un maximum de confiance.