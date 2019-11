Japan Cup : Deux sur deux pour les Bleues

10 - 14 | Une nouvelle fois en force, avec une défense très présente ✊ #BleuetFier pic.twitter.com/K7EkRXJisx — Equipes France Hand (@FRAHandball) November 23, 2019

La Slovénie, dernière répétition générale pour les Bleues

La dernière ligne droite de la préparation pour le Mondial se passe bien pour les Bleues. Victorieuses lors de leur première rencontre dans la Japan Cup face au Brésil ce jeudi, les joueurs d’Olivier Krumbholz devaient faire face ce samedi au Japon, sur le parquet du Yoyogi Stadium de Tokyo, qui accueillera les tournois de handball durant les prochains Jeux Olympiques, organisés dans la capitale japonaise. Pour cette rencontre, le sélectionneur national a décidé d’aligner d’entrée une équipe solide avec Amandine Leynaud dans le but et des cadres telles Grâce Zaadi et Camille Ayglon-Saurina. Bien entrées dans le match, les Bleues ont pris trois longueurs d’avance après à peine un quart d’heure de jeu. Les Japonaises ont résisté mais face aux championnes du monde et championnes d’Europe en titre, la marche était trop haute, l’écart se fixant à quatre buts à la mi-temps.Dès l’entame du deuxième acte, les Tricolores n’ont pas baissé de pied et ont mis une grande pression sur la défense japonaise. Estelle Nze Minko, Alexandra Lacrabère, Orlane Kanor ont fait feu de tout bois quand, dans le but, Roxanne Frank a pris la place d’Amandine Leynaud dans le cadre de la rotation et des essais voulus par Olivier Krumbholz afin de désigner qui sera la gardienne numéro 2 pour le début du championnat du monde, qui démarre le 30 novembre avec un duel face à la Corée du Sud pour les Bleues. Grâce à un dernier but de Méline Nocandy, les joueuses de l’équipe de France s’imposent de cinq buts (23-28) face au Japon et pourront conclure cette Japan Cup sur un sans-faute ce dimanche avec un dernier match face à la Slovénie.