Handball - Ligue européenne (H/J9) : Montpellier se relance contre Besiktas

HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (H) / GROUPE C

9eme journée - Lundi 22 février 2021

Classement du Groupe C

Même si le sort réservé à ses matchs en retard est encore incertain, Montpellier fait le travail sur le terrain pour se rapprocher d'une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue européenne. Ce lundi, le MHB a ramené un précieux succès de son déplacement à Istanbul où il a affronté le Besiktas (26-36).Même diminué par les absences de Gilberto Duarte, Alexis Borges, Jonas Truchanovicius, Diego Simonet et Julien Bos, le club héraultais a fait respecter la logique en faisant la différence en deuxième période.A la mi-temps, les coéquipiers de Valentin Porte n'avaient que deux buts d'avance (13-15). Ils avaient tenté de prendre le large en empêchant les Turcs de marquer pendant plus de sept minutes pour passer un 4-0 (4-8, 15eme) mais le duo Ramazan Döne - Mehmet Demirezen ramenait les Aigles noirs dans la partie.Dès le début de la seconde période, Montpellier a fait la différence (16-22, 36eme). Yanis Lenne (2 buts), Melvyn Richardson (4 buts), Valentin Porte (5 buts) et surtout Kyllian Villeminot (7 buts) se sont illustrés pour relancer le MHB. Une semaine après sa défaite contre Magdebourg, la première dans la phase de poules de la Ligue Européenne, le deuxième de Lidl Starligue reprend sa marche en avant en récupérant la place de dauphin du club allemand.Besiktas - Montpellier : 26-36Magdebourg - Alingsas : 18h45Nexe - CSKA Moscou : 18h45Montpellier 10CSKA Moscou 10Nexe 8Alingsas 4Besiktas 0