Handball - Ligue des Champions (F) : Le déplacement à Dortmund de Metz annulé

Les deux matchs sur terrain neutre ?

Metz ne fera pas de déplacement en Allemagne le week-end prochain. Alors que les joueuses de Manu Mayonnade devaient rencontrer le Borussia Dortmund ce dimanche dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions féminine de handball, la rencontre a été reportée à une date ultérieure, annonce le club messin dans un communiqué. « Le huitième de finale de la Ligue des champions entre Dortmund et Metz, prévu initialement ce dimanche, ne se jouera pas en raison des conditions sanitaires et des réglementations entre la Moselle et Dortmund qui imposent une quarantaine de cinq jours », est-il précisé dans ce communiqué. Une décision qui intervient alors que le gouvernement allemand a décrété que, face à la propagation du coronavirus dans le département de la Moselle, les mesures sanitaires pour les personnes en provenant sont resserrées, avec notamment un test de dépistage de moins de 48 heures à présenter à la frontière pour les travailleurs transfrontaliers.Face à cette situation particulière et à l’urgence liée à un calendrier serré pour la fin de la saison, le club de Metz indique avoir déjà entamé des discussions face la Fédération Européenne de handball afin de permettre l’organisation dans des conditions optimales des deux rencontres devant l’opposer au Borussia Dortmund. « Les deux matchs vont probablement se jouer au même endroit, des discussions sont en cours entre l’EHF, Dortmund et Metz quant au choix du lieu du match qui ,en état de cause, ne pourra se faire en Moselle », précise le club français dont le calendrier est une nouvelle fois chamboulé. En effet, le premier match de Metz dans les play-offs de Ligue Butagaz Energie face à Nice « se jouera vraisemblablement au mois de mai » quand celui prévu cette semaine face à Nantes pourrait être reprogrammé d’ici peu si les deux clubs et la LFH trouvent un accord.