Handball : Le PSG s'impose face à Nantes en finale de l'Eurotournoi

Le PSG a su tenir bon

Rendez-vous incontournable de la pré-saison en handball, l’Eurotournoi a une nouvelle fois souri au PSG. Le champion de France en titre, après sa victoire face au FC Porto ce samedi (31-28), est allé chercher le trophée à l’occasion d’une finale franco-française face au HBC Nantes sur le parquet de Sélestat, qui a accueilli l’événement en raison des travaux au Rhénus de Strasbourg. Les joueurs de Loire-Atlantique, tombeurs des Allemands de Melsungen (34-31) dans l’autre demi-finale, ont été très vite mis en difficulté par les Parisiens. Emmenés par David Balaguer et Elohim Prandi en attaque mais également par un Jannick Green au rendez-vous et élu homme du match de cette finale, les joueurs de Raul Gonzalez Gutierrez ont conclu le premier acte avec une marge de six longueurs.Remobilisés par Grégory Cojean, qui a succédé à Alberto Entrerrios sur le banc, les Nantais ont entamé le deuxième acte avec un tout autre état d’esprit… mais ils sont alors tombés sur un os appelé Andreas Palicka. Le gardien suédois, élu meilleur joueur à son poste dans cet Eurotournoi, s’est signalé par deux arrêts sur jets de sept mètres. Avec un avantage maintenu à six longueurs à l’entame du dernier quart d’heure, les joueurs du PSG ont comme baissé de pied, permettant au « H » de se rapprocher à une unité. Toutefois, grâce à Dainis Kristopans puis Kamil Syprzak, le PSG a pu tenir bon pour s’imposer par la plus petite des marges (30-29) pour remporter une quatrième fois l’Eurotournoi après 2013, 2014 et 2018. Un succès qui permet au club de la Capitale de prendre un ascendant sur Nantes alors que les deux équipes ont désormais rendez-vous le week-end prochain à l’Arena Futuroscope pour le premier match officiel de la saison, le Trophée des Champions.