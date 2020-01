Handball - Golden League (H) : « Un match idéal » pour Didier Dinart

« On avait choisi la Serbie comme premier adversaire afin de bien commencer la préparation, de nous mettre le pied à l’étrier. Ce soir, les joueurs ont été appliqués et sont restés concentrés malgré les neuf buts que nous avions à la pause. En seconde période, on a pu travailler la défense 1-5 afin d’avoir des alternatives à la notre 0-6 habituelle. On a pu faire les rotations, tout le monde a été investi, ce qui nous a évidemment facilité la tâche. Ce soir, c’était le match idéal pour se propulser vers un premier tour de l’Euro qui sera compliqué, avec une première rencontre piégeuse face au Portugal. La rencontre de dimanche face au Danemark sera une deuxième étape, beaucoup plus compliquée », a réagi Didier Dinart, sélectionneur de l’équipe de France, sur le site de la Fédération française de handball après la victoire 40-26 contre la Serbie aux Arènes de Metz.