Handall - Golden League (H) : La France retrouve le moral

Dans une semaine à Kristianstad en Suède, la France affrontera la Pologne pour son premier match de l'Euro féminin de handball. En attendant, les vice-championnes olympiques affrontaient le Danemark ce dimanche à Stavanger en Norvège, pour leur dernier match de la Golden League. Et après s'être lourdement inclinées contre la Russie jeudi et la Norvège samedi, les Bleues se sont cette fois imposées 20-19 face aux Danoises, qui avaient largement battu les championnes olympiques russes samedi (30-23). Dans ce match très serré, le score était de 7-7 à la mi-temps, mais les filles d'Olivier Krumbholz ont fini par avoir le dernier mot, grâce notamment à Manon Houette, élue meilleure Française du match et auteure de 5 buts. Avec 59% de réussite aux tirs et 42% d'arrêts (8 pour Foggea, 7 pour Glauser), les Bleues ont livré un bon dernier match et retrouvent un peu de moral avant d'aborder l'Euro.



Les marqueuses françaises : Pineau (2), Landre (3), Prouvensier (1), Houette (5), Edwige (1), Nze-Minko (4), Niombla (1), Lacrabère (3)