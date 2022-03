Golden League (H) : Victoire pour les Bleus face au Danemark

Deux sur deux pour les Bleus ! Après avoir dominé la Norvège ce samedi à Herning, les joueurs de Guillaume Gille ont bien absorbé le court déplacement vers Aarhus pour y défier sur ses terres le Danemark, double champion du monde en titre. Comme lors de la dernière finale olympique, ce sont les joueurs de l’équipe de France qui ont pris le meilleur sur une équipe danois notamment privée de Mikkel Hansen, touché à un genou et absent plusieurs semaines. Si Michael Damgaard a ouvert le score en trompant Wesley Pardin, les Bleus ont ensuite embrayé avec un 4-0 mené par Dika Meme, qui a alors été au four et au moulin des deux côtés du terrain. Toutefois, la défense danoise a trouvé sur son chemin le gardien de Nantes Emil Nielsen. Le dernier rempart du Danemark a offert des munitions à son attaque, qui a tout d’abord réduit l’écart avant de recoller au quart d’heure de jeu. Magnus Saugstup a ensuite permis à son équipe de prendre l’avantage, puis le Danemark a fait le break par Michael Damgaard, poussant le banc français à prendre un temps mort pour resserrer les boulons.

Les Bleus ont su tenir bon

Profitant d’une supériorité numérique et d’une cage vide, Nedim Remili a remis les Bleus à hauteur des Danois à six minutes de la pause. Ces derniers ont finalement viré en tête à la pause grâce à une dernière réalisation signée Niclas Kirkelokke. Un avantage qui n’a pas tenu quatre minutes en deuxième période. Grâce à Rémi Desbonnet, entré à la pause dans la cage tricolore, les Bleus ont eu l’occasion de recoller et Aymeric Minne n’a pas tremblé face à Emil Nielsen. Le bras de fer entre les deux formations s’est poursuivi mais, sur un jet de sept mètres, Kentin Mahé a donné deux longueurs d’avance à l’équipe de France avec 19 minutes encore à jouer, sans que cela ne tienne longtemps. C’est à l’entame des dix dernières minutes que les Bleus ont accéléré. Un 3-0 conclu par Ludovic Fabregas a donné quatre longueurs d’avance aux Tricolores. Si les Danois sont revenus à un but par Patrick Wiesmach, le pivot du FC Barcelone a scellé le sort du match pour une deuxième victoire en deux matchs pour l’équipe de France (26-28) qui, pour sa dernière participation à la Golden League, remporte le trophée.



HANDBALL - GOLDEN LEAGUE (H) / 3EME ETAPE

Jeudi 17 mars 2022 (à Aarhus)

Danemark - Norvège : 37-21



Samedi 19 mars 2022 (à Herning)

France - Norvège : 37-29

Danemark - Espagne : 28-25



Dimanche 20 mars 2022 (à Aarhus)

Norvège - Espagne : 26-26

Danemark - France : 26-28