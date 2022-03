Golden League (H) : Large victoire pour les Bleus contre la Norvège

📣 FIN DU MATCH 🇫🇷 37 - 29 🇳🇴

Les BLEUS s'imposent largement face aux Norvégiens 💪🇫🇷

Prochain rendez-vous demain à 16h face au Danemark 🇫🇷⚡🇩🇰#BleuetFier pic.twitter.com/TpPfYGmgyv

— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) March 19, 2022

Les Bleus ont écœuré la Norvège

HANDBALL - GOLDEN LEAGUE (H) / 3EME ETAPE

Jeudi 17 mars 2022 (à Aarhus)

Samedi 19 mars 2022 (à Herning)

Dimanche 20 mars 2022 (à Aarhus)

Les Bleus ne comptent pas quitter la Golden League sans briller. Alors que la Fédération Française de handball a décidé de mettre un terme à l’accord la liant à ses homologues danoise et norvégienne depuis une décennie, les joueurs de Guillaume Gille ont réalisé un match plein pour son entrée en lice dans l’étape organisée au Danemark. Sur le parquet de Herning, la Norvège a très vite baissé pavillon. Alors que Kentin Mahé a donné le ton, les Bleus ont très vite pris trois buts d’avance et ont pu compter sur Wesley Pardin, qui a remplacé dans le but tricolore Vincent Gérard, finalement forfait en raison d’une blessure aux adducteurs. Ce n’est que sur un jet de sept mètres que les Norvégiens ont débloqué leur compteur à la quatrième minute. Très solides en défense et s’appuyant sur une attaque clinique, à l’image de Dika Mem, les coéquipiers du capitaine Luka Karabatic, qui remplace dans ce rôle Valentin Porte, ont compté six longueurs d’avance dès le quart d’heure de jeu. Avec l’écart, les Bleus ont travaillé des systèmes différents tels une défense étagée en 1-5.Les Norvégiens ont tenu pour retrouver leur vestiaire avec seulement cinq buts de retard. Une deuxième période pour laquelle Guillaume Gille a décidé de lancer Rémi Desbonnet dans le but et le gardien de Nîmes, qui rejoindra Montpellier la saison prochaine, a démarré par un « pastis » pour écœurer d’entrée l’attaque norvégienne. Comme durant les 30 premières minutes, la défense tricolore a laissé peu d’opportunités à ses adversaires. Kentin Mahé puis Dika Mem ont profité des offrandes pour creuser l’écart à huit longueurs seulement sept minutes après la reprise. Avec beaucoup trop de déchet en attaque durant les 40 premières minutes, les Norvégiens n’ont jamais pu croire à un retour. Les hommes de Christian Berge ont même lâché petit à petit malgré un Sebastian Barthold qui a surnagé. A l’issue d’une fin de match presque en roue libre, les Bleus démarrent leur week-end par une victoire de huit buts (37-29) face à la Norvège. Ils vont désormais rallier Aarhus pour y défier le Danemark, double champion du monde mais privé de certains cadres tels Mikkel Hansen.- Norvège : 37-21- Norvège : 37-29Danemark - EspagneNorvège - EspagneDanemark - France