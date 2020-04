France : Girault annonce sa candidature à la présidence de la Fédération

🗣️ #AllôbeIN

« Un projet de rassemblement et de solidarité »

Depuis le 3 février 2018, Olivier Girault est le président de la Ligue nationale de handball. Pourtant, ce mercredi, l'ancien international a annoncé qu'il ne resterait plus très longtemps en poste. L'homme de 47 ans va même démissionner, comme il l'a annoncé auprès de beIN Sports. Et pour cause, le champion olympique 2008 vise la présidence de la Fédération française de handball : « Je me demandais comment annoncer cela, car dire de manière simpliste « Je suis candidat à la présidence de la Fédération »... Vous savez, mettre toujours une personnalité, un nom en avant, c'est quelque chose qui m'est compliqué. Je pense que les handballeurs dans leur ensemble n'attendent pas un nom, une personnalité pour l'avenir, mais un projet pour le handball, un projet réinventé. Et que dans ce cadre-là,. »L'ex-Parisien en a également dit un peu plus sur sa façon de voir les choses : « Mais ce qui est important, c'est que je souhaite surtout partager mes convictions sur l'avenir et le mettre au service de mon sport. Je pense avoir des choses à lui apporter.Le projet que je veux proposer, c'est un projet de rassemblement et de solidarité entre deux mondes qui ont été souvent séparés ces dernières années, malgré eux. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une Ligue professionnelle, et une Fédération qui s'occupe du handball associatif. Pour moi, il faut rassembler ce pont entre ces deux mondes, parce qu'il faut aujourd'hui faire preuve de solidarité et rassembler ces deux mondes. »