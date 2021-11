FFHB : Le poste de DTN confié à Pascal Bourgeais

🚨 Pascal Bourgeais est le nouveau DTN de la @ffhandball 🚨

Bourgeais, de l’expérience à un poste stratégique

Philippe Bana a enfin un successeur à temps plein. Si, dans certaines fédérations, une telle nomination provoque des remous, la Fédération Française de handball (FFHB) tient son nouveau Directeur Technique National. Un poste qui était occupé par intérim par Thierry Gaillard depuis octobre 2020 à la suite du départ de Philippe Bana, alors candidat à la présidence de la FFHB puis finalement élu à la tête de la fédération. Par l’intermédiaire d’un communiqué, cette dernière a officialisé la nomination de Pascal Bourgeais à ce poste hautement stratégique, notamment à moins de trois ans des Jeux Olympiques de Paris, durant lesquels les deux équipes de France défendront sur leurs terres les titres acquis à Tokyo. « La FFHandball, à travers son président Philippe Bana, a entériné et évalué la candidature de Pascal Bourgeais auprès de la commission d'évaluation DTN du Ministère des Sports, annonce la fédération dans un communiqué. Celle-ci a été approuvée ce jour par la ministre, Roxana Maracineanu. »Le choix de Pascal Bourgeais est celui de la solution interne. En effet, celui qui a été l’adjoint de Christian Gaudin au sein du staff de Saint-Raphaël entre 2007 et 2014 mais également cadre technique national au sein de différentes ligues régionales était déjà au sein de la Direction Technique National comme coordinateur du projet de performance masculin. « Je vois cette évolution comme une continuité dans les fonctions que j'ai exercées au sein de la fédération et dans les différents territoires », a déclaré le nouveau Directeur Technique National dans un communiqué. Pascal Bourgeais aura pour mission d’ici aux prochains Jeux Olympiques de coordonner ce qui touche au haut niveau, dont les équipes de France. Avec des objectifs élevés pour cette prochaine échéance, le handball français pourra faire confiance à un élément d’expérience.