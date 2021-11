FC Barcelone : Prolongation de contrat jusqu'en 2025 pour N'Guessan

N’Guessan reste le quatrième Français du Barça

Timothey N’Guessan et le FC Barcelone, l’histoire est loin d’être terminée. Après avoir lancé sa carrière professionnelle en 2011 sous les couleurs de Chambéry, le natif de Massy a rejoint la Catalogne à l’été 2016. Membre influent de l’effectif dirigé par Xavi Pascual puis Antonio Carlos Ortega, ayant remporté pas moins de 31 trophées avec les Blaugrana depuis son arrivée, dont la dernière Ligue des Champions à la suite du succès catalan face à Aalborg en finale en juin dernier à Cologne et cinq titres de champion d’Espagne, l’arrière gauche international français a officiellement prolongé son contrat, qui arrivait prochainement à échéance. Par l’intermédiaire d’un communiqué, le FC Barcelone a confirmé que Timothey N’Guessan lui était désormais lié jusqu’en juin 2025, soit trois années supplémentaires pour le joueur de 29 ans.La colonie française au sein de l’effectif du FC Barcelone restera donc composée de quatre membres. Alors que Ludovic Fabregas et Dika Mem sont également des anciens du club catalan, Melvyn Richardson a rejoint la Catalogne l’été dernier après avoir décidé de quitter Montpellier. L’arrière-droit ou demi-centre de 24 ans est venu remplacer numériquement l’ancien capitaine de l’équipe de France Cédric Sorhaindo. Ce dernier, après onze saisons sous le maillot blaugrana et après s’être mis en retrait des Bleus, a quitté la Catalogne pour rejoindre le Dinamo Bucarest jusqu’en 2023. Avec ce nouveau contrat de longue durée, Timothey N’Guessan se donne les moyens de continuer à faire grossir son palmarès dans un club aux ambitions hautes, avec la signature du gardien international danois Emil Nielsen, qui évolue actuellement à Nantes, qui devrait être confirmé dans les semaines ou mois à venir.