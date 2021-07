FC Barcelone : Melvyn Richardson signe quatre ans

📣 Melvyn Richardson, blaugrana les quatre properes temporadeshttps://t.co/0P7BE4rPeJ

📣 Melvyn Richardson, blaugrana las cuatro próximas temporadashttps://t.co/M6YuXMjRIU pic.twitter.com/jvEDzhS90O



Richardson a déjà vécu en Espagne

Un Français de plus au Barça ! Alors que Cédric Sorhaindo va quitter cet été le FC Barcelone après onze saisons sous le maillot blaugrana pour rejoindre le Dinamo Bucarest, Melvyn Richardson va rejoindre Ludovic Fabregas, Dika Mem et Timothey N'Guessan au sein du mythique club catalan. Le journal espagnol Mundo Deportivo avait révélé l’information fin mars, mais elle a été officialisée ce lundi :Formé à Chambéry, le joueur de 24 ans a passé trois saisons au sein du club savoyard (2014-17) et quatre à Montpellier (2017-21), où il s’en va donc à l’issue d’une saison terminée à la deuxième place de Lidl Starligue et un quart de finale de Ligue européenne avec le MHB. Une saison où il a tourné à 3 buts de moyenne en 28 matchs et 55% de réussite en championnat de France., de 2000 à 2005 à Pampelune, où il a vécu entre l'âge de 3 et 8 ans. Melvyn Richardson parle donc déjà espagnol, ce qui ne pourra que faciliter son intégration au sein du riche effectif du club blaugrana. En attendant, c’est un autre immense défi qui l’attend d’ici trois semaines : les Jeux Olympiques de Tokyo. Sans surprise, Melvyn Richardson figure dans la liste dévoilée ce lundi par le sélectionneur Guillaume Gille.