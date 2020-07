European Handball League (1er tour) : Irun pour Aix-en-Provence (H), Michalovce pour Paris 92 (F)

EHF European League Men Qualification Round 1 matches.

Nice avait battu deux fois Michalovce l'année dernière...

Aix-en-Provence et Paris 92 sont fixés. Contrairement à Montpellier et Toulouse, directement qualifiés pour le deuxième tour de cette nouvelle version de la Coupe EHF, le PAUC devra s'atteler à la tâche dès le premier tour.Un tirage d'autant plus complexe pour Thierry Anti et ses joueurs queIl faut donc espérer que les Aixois auront fait la différence dès le match aller, prévu fin août sur leur parquet (le 29 ou le 30). L'ancien entraîneur de Nantes débarqué en Provence à l'intersaison est bien placé pour savoir le danger que représente Irun.Depuis, Irun, où évolue le défenseur français Thomas Tésorière (resté huit saisons à Nîmes avant de mettre le cap sur l'Espagne), s'est encore renforcé, avec notamment l'arrivée du pivot international espagnol Julen Aguinagalde en provenance du club allemand de Kielce.Du côté des femmes,Le tirage au sort, effectué ce mardi midi, a en effetlors des qualifications de l'épreuve. Le match aller entre Paris 92 et le club slovaque aura lieu le week-end des 10 et 11 octobre, dans la Capitale. Le match retour se déroulera, lui, une semaine plus tard, sur le parquet de Michalovce. « L'effectif est composé de l'ossature de l'équipe nationale slovaque, avec de très bonnes joueuses, analyse l'entraîneur de l'équipe parisienne Yacine Messaoudi dans un communiqué. C'est une entrée en matière complexe pour nous, mais nous avons conscience que nous allons avoir un parcours compliqué dans cette compétition. C'est une équipe qui est très performante dans sa salle, et qui s'appuie sur un sept majeur solide. C'est un tirage intéressant, qui va nous permettre de nous jauger rapidement dans la saison. » Comme Montpellier et Toulouse, chez les hommes, Nantes et Fleury, également en lice, mais chez les femmes cette fois, entreront ultérieurement dans la compétition.