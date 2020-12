Euro 2020 (F) : Nze Minko élue MVP !

Un Euro XXL pour Nze Minko

L’équipe de France féminine de handball a l’occasion de conserver son titre continental ce dimanche. Les joueuses d’Olivier Krumbholz affrontent la Norvège à Herning (Danemark) en finale à 18h. Si elles doivent encore attendre quelques heures pour se donner les moyens de soulever le trophée, Estelle Nze Minko, elle, peut se vanter d’avoir déjà gagné un titre avant même le dernier match du tournoi. En effet,depuis l’entrée en matière de la France le 4 décembre contre le Monténégro. De plus, toutes ses réalisations ont été inscrites dans le jeu, ce qui en fait. Cette récompense peut lancer un dimanche parfait pour l’intéressée et ses coéquipières.« L'arrière gauche française Estelle Nze Minko est désignée comme la MVP du tournoi après de brillantes prestations. Elle a joué un rôle essentiel dans les efforts de la France en attaque et en défense. Nze Minko est constamment présente sur le terrain, elle a joué 250 minutes jusqu'à présent, et s'est imposée comme une leader de l'équipe de France », a écrit l’EHF sur son site à propos de la joueuse aux 87 sélections sous le maillot bleu. La Fédération européenne de handball a également dévoilé l’équipe-type de la compétition. On y retrouve les Danoises Sandra Toft, meilleure gardienne, et Line Haugsted, meilleure défenseuse. Sont présentes également Vladlena Bobrovnikova (Russie, arrière gauche), Ana Debelic (Croatie, pivot), Jovanka Radicevic (Macédoine, ailière droit). Les Norvégiennes Camilla Herrem (ailière gauche), Stine Oftedal (demi-centre) et Nora Mork (arrière droit), qui croiseront le fer avec les Bleues en finale, sont elles aussi honorées.