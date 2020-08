EHL : Après deux cas positifs au coronavirus, Aix-en-Provence demande le report de son match contre Irun

Aix-en-Provence a fait une demande officielle de report auprès de la Fédération européenne

C'est un vrai coup dur pour Aix-en-Provence. Ce jeudi, le club de handball a indiqué, via un communiqué publié sur son compte Twitter officiel, que deux cas positifs au nouveau coronavirus ont été détectés au sein de son effectif., au total, comme le demande l'Agence régionale de santé. Ce n'est qu'ensuite que les joueurs pourront alors reprendre l'entraînement, soit pas avant le 26 août prochain, si et seulement si aucun cas positif au Covid-19 n'est découvert pendant ce laps de temps.Une nouvelle qui ne tombe pas vraiment au meilleur des moments pour les handballeurs, qui se trouvaient alors en pleine préparation, avec, en ligne de mire, une rencontre de Coupe d'Europe. Par conséquent,, prévu à domicile, le 29 août prochain contre les Basques d'Irun. La demande a, dans tous les cas, été officiellement formulée auprès de la Fédération européenne de handball (EHF). Le match retour est, quant à lui, prévu une semaine plus tard. Cette double confrontation ne s'annonce pas si simple que cela, face à une équipe qui jouait en Ligue des Champions l'an passé. Cette épreuve est la deuxième compétition européenne et correspond ainsi à l'ex-Coupe EHF.