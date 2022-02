Coupes d'Europe (F) : Brest en barrages, Chambray finit bien

Brest avait une petite chance de terminer parmi les deux premiers du groupe A et ainsi se qualifier directement pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, mais les championnes de France n'y sont pas parvenues. Elles se sont en effet lourdement inclinées 18-29 à domicile contre Rostov et restent donc quatrièmes, ce qui les obligera à jouer un barrage fin mars, en match aller-retour, contre le CSKA Moscou ou Odense. Les Bretonnes n'ont pas vraiment existé dans cette rencontre face à ces Russes très efficaces (66% de réussite au tir contre 51%) et étaient déjà menées 9-17 à la mi-temps. Elles ont mieux résisté en deuxième (9-12) mais il y a bien longtemps que l'affaire était entendue. Alicia Toublanc a tout de même tiré son épingle du jeu, avec 6 buts en 7 tirs, alors que dans les buts, Sandra Toft et Cléopâtre Darleux n'ont pas brillé, avec respectivement 6 et 4 arrêts.



Les marqueuses brestoises : Toublanc (6), Fauske (4), Kobylinska (2), Lassource (2), Po-Lazic (1), Coatanea (1)

Chambray finit bien

En Ligue européenne, Chambray était déjà éliminé de la course aux quarts de finale, mais le club français a tout de même sauvé l'honneur en accrochant le leader, Viborg, lors de la sixième et dernière journée. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 29-29 au Danemark, après un match très serré. Aucune des deux équipes n'a compté plus de deux buts d'avance en première mi-temps (14-14, mt). En deuxième, les Danoises ont mené 19-15 à la 37eme, mais Chambray a égalisé à 20-20 (46eme) puis personne n'a réussi à faire la différence ensuite. Jannela Blonbou et Jovana Stoiljkovic terminent avec 6 buts chacune, à l'issue de ce match où les joueuses de Chambray ont rentré 59% de leurs tirs et celles de Viborg 55%. Les Tourangelles vont désormais pouvoir se concentrer sur le championnat, où elles occupent actuellement la sixième place.



Les marqueuses de Chambray : Blonbou (6), Stoiljkovic (6), Touré (5), Fehri (4), Danielsson (3), Bouchard (2), Brkljacic (2), Valdivia Montserrat (1)