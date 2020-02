Coupe EHF (H) : Tombeur d'Holstebro, Nîmes s'est rapproché des quarts de finale

#EHFCUP 🇪🇺 VIIIIIIIIIIIIICTOIRE 33-28 💥💥

Quelle soirée !! On continue à rêver des quarts de finale !! 🤩

Une ambiance incroyable dans notre #ParnasseInfernal pour voir s'imposer notre #GreenTeam avec la manière 💪💚#GoGreen pic.twitter.com/HylbdFV9QZ

— USAM Nîmes Gard (@USAMNIMESGARD) February 29, 2020

HANDBALL - COUPE EHF (H) / GROUPE B

4eme journée

Classement du Groupe B

Si les Rhein-Neckar Löwen sont intouchables, Nîmes est plus que jamais dans la course pour la deuxième place. Déjà vainqueurs d’Holstebro au Danemark, les coéquipiers de Luc Tobie (8 buts) et Elohim Prandi (7 buts) ont confirmé sur leur propre parquet. Une rencontre qui a d’abord été indécise, aucune des deux équipes ne prenant un net avantage avant les huit dernières minutes qui ont vu les Nîmois accélérer pour compter jusqu’à trois buts d’avance mais retrouver leur vestiaire avec un avantage réduit à une seule unité. Il a toutefois fallu attendre le dernier quart d’heure de la rencontre pour voir l’USAM s’envoler pour s’imposer de cinq longueurs (33-28), mettant définitivement hors course Holstebro, battu pour la quatrième fois en quatre matchs. Une victoire qui permet aux Gardois de prendre la deuxième place avec deux points d’avance sur Cuenca.- Cuenca : 36-25- Holstebro : 33-28Nïmes 5Cuenca 3Holstebro 0