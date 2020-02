Coupe EHF (H) : Premier succès pour Nîmes

Oubliés la défaite sur le parquet des Rhein-Neckar Löwen et le nul concédé à domicile face à Cuenca. Nîmes est enfin lancé dans la phase de groupes de la Coupe EHF. Les joueurs de Franck Maurice sont allés chercher un succès important dans la course aux quarts de finale sur le terrain des Danois d’Holstebro. Il n’a fallu que six minutes pour les coéquipiers de Mohamed Sanad (9 buts) pour prendre la mesure de leur adversaire en prenant trois buts d’avance. Un écart qui n’a que peu varié tout au long de la première période. Mais l’entame du deuxième acte a vu les coéquipiers de Johan Meklenborg (8 buts) revenir fort pour mener à deux reprises d’un but avec 20 minutes à jouer. C’est alors que les joueurs de l’USAM, avec notamment Luc Tobie (6 buts) à manœuvre, ont repris le large pour s’imposer de deux longueurs (28-30). Une victoire qui leur permet de revenir à hauteur de Cuenca avant leur match face à Rhein-Neckar Löwen ce dimanche.



HANDBALL - COUPE EHF (H) / GROUPE B

3eme journée

Samedi 22 février 2020

Holstebro - Nîmes : 28-30



Dimanche 23 février 2020

12h00 : Cuenca - Rhein-Neckar Löwen



Classement du Groupe B

1- Rhein-Neckar Löwen 4 points

2- Cuenca 3

3- Nîmes 3

4- Holstebro 0