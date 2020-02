Coupe EHF (H) : Nîmes et Aix en échec, Nantes seule satisfaction

Finaliste il y a quatre ans, Nantes n’a pas manqué ses débuts dans la phase de groupes de la Coupe EHF face à l’Ademar Leon. Emmenés par Valero Rivera (9 buts), Aymeric Minne (7 buts) et Kiril Lazarov (6 buts), les Nantais ont eu jusqu’à quatre buts d’avance en première mi-temps avant de connaître une fin de période difficile, laissant les Espagnols revenir à un but après 30 minutes de jeu. La deuxième mi-temps a été plus consistante pour les joueurs d’Alberto Entrerrios qui ont définitivement creusé l’écart sur les joueurs de l’Ademar Leon, qui s’inclinent de six buts (34-28).



HANDBALL - COUPE EHF (H) / GROUPE C

1ere journée - Dimanche 9 février 2020

Magdebourg - Velenje : 32-26

Nantes - Ademar Leon : 34-28



Classement du Groupe C

1- Nantes 2 points

2- Magdebourg 2

3- Ademar Leon 0

4- Velenje 0

Nîmes cède à la dernière seconde

En déplacement sur le parquet des Rhein-Neckar Löwen, emmenés par l’ancien Parisien Uwe Gensheimer (3 buts), Nîmes n’a pas démérité. Les coéquipiers de Mohamed Sanad (8 buts) ont même fait la course en tête durant l’essentiel de la première période avant de voir les Allemands égaliser in, extremis. Le scenario a été le même durant le deuxième acte mais, à trop mener sans faire le break, les joueurs de l’USAM sont restés vulnérables et, à la dernière seconde, Jannik Kohlbacher (7 buts) a offert la victoire aux Loups (32-31), Elohim Prandi (5 buts) manquant le dernier tir du match.



HANDBALL - COUPE EHF (H) / GROUPE B

1ere journée - Dimanche 9 février 2020

Cuenca - Holstebro : 29-27

Rhein-Neckar Löwen - Nîmes : 32-31



Classement du Groupe B

1- Cuenca 2 points

2- Rhein-Neckar Löwen 2

3- Nîmes 0

4- Holstebro 0

Aix n’a pas tenu le rythme

Face au Füchse Berlin, qui accueillera le Final Four de la compétition et se qualifiera directement pour les demi-finales s’il termine premier de son groupe ou termine dans les trois meilleurs deuxièmes, Aix a bien démarré et posé des problèmes aux Allemands mais les coéquipiers de Martin Larsen (6 buts) ont petit à petit cédé en deuxième mi-temps. Ayant compté jusqu’à quatre buts d’avance, les coéquipiers de Stipe Mandalinic (6 buts) ont vu le PAUC revenir à une unité à huit minutes de la fin du match mais la dernière marche pour espérer mieux que la défaite n’a pas été franchise. Les Füchse Berlin s’imposent de deux longueurs (23-25).



HANDBALL - COUPE EHF (H) / GROUPE D

1ere journée

Samedi 8 février 2020

Tatabanya - Logroño La Rioja : 26-25



Dimanche 9 février 2020

Aix - Füchse Berlin : 23-25



Classement du Groupe D

1- Füchse Berlin 2 points

2- Tatabanya 2

3- Logroño La Rioja 0

4- Aix 0