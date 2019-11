Coupe de l'EHF (H) : Nîmes verra la phase de poules

Il y aura au moins deux clubs français en phase de poules de la Coupe de l'EHF ! Alors que Chambéry et Aix s'affrontent au deuxième tour, et que Nantes joue les Norvégiens d'Arendal, c'est Nîmes qui a assuré sa qualification en se défaisant de Csurgo. Battus 28-25 en Hongrie au match aller, les Nîmois l'ont emporté 29-20 au retour ce samedi au Parnasse. Dès la sixième minute, les Gardois avaient déjà fait leur retard (4-1), et ont même signé un 9-1 dans les onze premières minutes (17-7, mt). Avec une telle avance, ils se sont contentés de gérer en deuxième période, sans trembler, les Hongrois comptant toujours au moins dix buts de retard. Elohim Prandi et Mohamed Hisham Sanad terminent tous les deux avec 7 buts. Nîmes disputera donc la phase de poules du 8 février au 29 mars prochain, avec six matchs au menu et les deux premiers du groupe qualifiés pour les quarts de finale. Rappelons que cette année, le Final Four de l'épreuve se déroulera à Berlin les 23 et 24 mai.