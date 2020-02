Coupe de l'EHF (H) : Nantes tombe sur plus fort

Nantes tombe sur plus fort ! Le deuxième de Starligue n'a pas pu éviter la défaite face au cinquième de Bundesliga, Magdebourg, qui est venu s'imposer 31-28 en Loire-Atlantique ce dimanche lors de la 3eme journée de Coupe de l'EHF, au terme d'une rencontre assez riche en rebondissements. Nantes a en effet tenu dans les premières minutes (3-3 à la 10eme, 5-6 à la 16eme), avant de connaitre un gros coup de mou, avec un 9-4 encaissé avant la mi-temps (9-15, mt). Mais au retour des vestiaires, les joueurs du H ont magnifiquement répondu aux Allemands, en leur infligeant un 12-6 pour revenir à égalité (21-21) à la 46eme. Les Nantais ont même mené 27-26 à six minutes de la fin. Mais ils ont fini par craquer dans le money-time, encaissant un 4-0 rédhibitoire, qui a permis à Magdebourg de l’emporter.

Match retour dimanche prochain en Allemagne

Les 6 buts de Kiril Lazaov n’ont pas suffi au H, qui a souffert face à Erik Schmidt et Michael Damgaard Nielsen, auteurs de 7 buts chacun. Suite à cette défaite, Nantes compte désormais deux points de retard sur le club allemand à mi-phase de poules. Si les Nantais (qui recevront le PSG jeudi en Starligue) ne s’imposent pas à Magdebourg dimanche prochain, ils pourront dire adieu à la première place, qualificative directement pour les quarts de finale. Il faudra alors espérer terminer parmi les trois meilleurs deuxièmes (sur quatre groupes). Tout reste donc possible.