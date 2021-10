Coupe de la Ligue : Les quarts de finale sont connus

[#TirageAuSort] Les quarts de finale de Coupe de la Ligue se joueront mercredi 10 novembre.



➡️Chambéry / Aix-en-Provence

➡️Nantes / Créteil

➡️Nîmes / Montpellier

➡️Toulouse / Paris



Le 10 novembre prochain, les huit clubs restant encore en lice dans la Coupe de la Ligue masculine de handball disputeront les quarts de finale, et le tirage au sort s’est déroulé ce jeudi à Paris. Il n’a réservé aucun gros choc, mais les quatre affiches sont tout de même alléchantes. Le PSG, triple tenant du titre (mais les deux dernières éditions de la Coupe de la Ligue ont été annulées en raison de la pandémie de coronavirus) et leader invaincu de Liqui Moly Starligue, se déplacera sur le terrain de Toulouse, qui a vécu un début de saison difficile, avec une seule victoire en quatre matchs de championnat.« C’est cool, un nouveau derby ! L’avantage c’est que c’est un déplacement pas très loin. Les derbys sont toujours des matchs intéressants à jouer. On a une équipe avec plein de nouveaux joueurs, donc on va leur faire découvrir ce derby, ça ne peut pas leur faire de mal », s’est réjoui le capitaine de Montpellier Valentin Porte.Chambéry, quatrième de Starligue (3 victoires, 1 défaite), recevra de son côté Aix-en-Provence, sixième (2 victoires, 1 nul, 1 défaite). Enfin, le dernier quart de finale opposera Nantes (cinquième avec 2 victoires, 1 nul et 1 défaite) à Créteil (huitième avec 2 victoires et 2 défaites). Les quatre vainqueurs seront qualifiés pour le Final Four, qui aura lieu le week-end du 18-19 décembre aux Arènes de Metz. Le vainqueur sera qualifié pour la prochaine Coupe d’Europe.